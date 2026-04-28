Un ex DT de Unión debe pagar $60 millones para evitar la cárcel por estafa

Gastón Solera pasó de ser un respetado director técnico en el Club Unión de Villa Krause y un oficial de la Policía de San Juan a sentarse este lunes frente a un juez por cargos de estafa. La situación judicial que enfrenta el ahora policía retirado se originó por las denuncias de dos antiguos compañeros de la fuerza provincial ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas entre febrero y marzo pasado, quienes relataron haber sido engañados con la venta de una casa y dos vehículos que nunca fueron entregados. Para evitar terminar tras las rejas, Solera aceptó pagar la suma total de sesenta millones de pesos como parte de una reparación integral pactada en Tribunales.

Uno de los afectados es el expolicía Martín Leites, quien recordó que en marzo de 2025 se encontró con el imputado y este le comentó que "andaba vendiendo una casa en barrio Del Bono, en Capital, que había obtenido en un remate". Durante ese encuentro, el entrenador le aseguró que la propiedad "valía 200.000 dólares, pero con 85.000 dólares reservaba el inmueble y arreglaban una financiación".

Tras ir a ver la vivienda y realizar múltiples transferencias millonarias en pesos y dólares a las cuentas del técnico y de su madre, además de entregar efectivo, Leites completó un pago de cuarenta y tres millones de pesos. Sin embargo, el paso de los meses solo trajo evasivas por parte de Solera hasta que dejó de responder el celular.

El segundo denunciante es Néstor Vargas, quien en septiembre de 2021 entregó dinero por una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok que supuestamente saldrían a remate en el Poder Judicial. En este caso, la estafa incluyó un montaje de llamados telefónicos donde supuestos funcionarios identificados como "doctor Perea", "doctora Lucero" y un tal "Galdeano" daban garantías falsas.

Estas personas le decían que "el remate estaba pronto a realizarse" o que simplemente "faltaban trámites judiciales para concretar la entrega". Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, Vargas entregó $2.800.000, sumando otros $75.000 en 2024 tras un nuevo contacto, hasta que descubrió que nadie con esos nombres trabajaba en el Noveno Juzgado Civil y que ni siquiera conocían a Solera,.

Ante el riesgo de una detención inminente solicitada por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, el abogado defensor Horacio Carrizo negoció la salida económica para frenar el proceso penal.

El acuerdo refrendado por el juez de garantías Pablo León establece que Solera pagará $55.000.000 de pesos a Leites en diez cuotas sucesivas de $5.500.000 cada una. Todas las cuotas comenzarán a abonarse el próximo 27 de mayo y, en caso de incumplimiento, la causa por estafa seguirá su curso habitual.