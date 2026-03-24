La periodista deportiva Sofía Martínez habló sobre su decisión de ser madre y confirmó que comenzó el proceso de congelación de óvulos. Lo hizo durante una entrevista en el podcast Mientras lavas los platos (Spotify), donde detalló cómo atraviesa este momento personal y las razones que la llevaron a dar este paso.

Martínez explicó que su decisión está vinculada con la posibilidad de ser madre en el futuro, incluso sin una pareja. “Tengo 32 años y estoy congelando óvulos”, señaló, y agregó que su ideal siempre fue formar una familia tradicional, aunque hoy contempla otras alternativas.

En ese sentido, contó que inició el proceso en una clínica de fertilidad, donde comenzó con el tratamiento médico correspondiente. Según detalló, el procedimiento incluye la aplicación de medicación hormonal durante varios días y controles periódicos hasta llegar a la extracción de los óvulos.

La periodista también explicó que su intención principal es lograr un embarazo de manera natural, pero destacó la importancia de preservar óvulos en una etapa más fértil. Indicó que esta decisión le permite tener más opciones a futuro, en caso de postergar la maternidad.

Durante la charla, reconoció que el paso del tiempo influye en este tipo de decisiones y mencionó que los tiempos para construir una pareja también forman parte de su análisis personal.

No es la primera vez que Martínez se refiere al tema. En 2024, durante una participación en el programa radial Perros de la Calle (Urbana Play), ya había anticipado que iniciaría este proceso, aunque en ese momento lo comentó en tono distendido.