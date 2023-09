Sorpresa mundial: Novak Djokovic revela problemas económicos en los tenistas

Novak Djokovic, quien es impulsor de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), no pasó desapercibido en las últimas horas. El reconocido tenista serbio aprovechó un momento con la prensa para resaltar que la realidad económica de los jugadores es mucho más compleja de lo que podrían imaginarse las demás personas. En declaraciones con la PTPA, el antes mencionado no se guardó nada y sorprendió con sus dichos.

"Es un fracaso para el tenis que sólo haya unos 400 tenistas que puedan vivir del tenis. Es un dato muy pobre para un deporte que es súper global y muy visto en todo el planeta. Las casas de apuestas están ganando cientos de millones de dólares, tal vez miles de millones, y muchas partes se están beneficiando a través de esos acuerdos, pero a los tenistas nos llegan migajas", partió diciendo Djokovic.

Publicidad

Luego, Novak comentó: "Ellos dan sus nombres para todas esas webs. Miles de millones de dólares están circulando semanalmente desde los torneos de tenis y los jugadores están en una situación de desamparo. No podemos permitir que esto siga pasando, porque además está prohibido que los jugadores lleven en su ropa cualquier mención a empresas de tabaco o asociadas a casas de apuestas".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Djokovic

"No existe un reparto justo. Con esto me refiero a un 50-50 con los torneos, que sí pueden tener como sponsors a las casas de apuestas. Yo, que soy de Serbia, no tenía nada de eso. Ahora tengo influencia, tengo poder y quiero luchar por mejores condiciones", agregó el ganador de 24 grand slam. Sin dudas, sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre los fanáticos.

Para complementar sus dichos sobre el tema en cuestión, Novak Djokovic aprovechó para sentenciar: "Entiendo las dificultades que supone pagar los gastos de viaje si no se cuenta con el respaldo de una federación fuerte, que el 90% o incluso más de los jugadores en todo el mundo no tienen, y no tener el presupuesto para pagar a los entrenadores, fisioterapeutas...".