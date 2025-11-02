Con un récord de más de 25.000 socios participando en los comicios, Stefano Di Carlo se convirtió este sábado en el nuevo presidente de River Plate, marcando un hito al ser, a sus 36 años, el mandatario más joven en la historia del club desde Antonio Vespucio Liberti en 1933.

Di Carlo, quien se desempeñaba como secretario general en la gestión de Jorge Brito, asumirá formalmente el lunes al frente de la institución de Núñez. Su elección representa la continuidad de un proyecto que comenzó hace más de una década con Rodolfo D'Onofrio y que ahora enfrenta el desafío de recomponer el aspecto futbolístico del club.

El flamante presidente estará acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, conformando un equipo que busca mantener la estabilidad institucional mientras aborda los problemas urgentes del primer equipo.

El desafío inmediato: la crisis futbolística

El principal reto de Di Carlo será ordenar el área deportiva, actualmente bajo la dirección de Marcelo Gallardo, cuyo segundo ciclo al mando del equipo está lejos de cumplir las expectativas. La situación se ha vuelto crítica tras las recientes eliminaciones en la Copa Argentina, la Libertadores 2024 y el bajo rendimiento en el torneo local.

"Por supuesto que al final de la temporada, el fútbol, el tema de mayor centralidad, relevancia e interés tanto para nosotros como para toda la familia de River, vamos a hacer las evaluaciones del caso y la sintonía fina. Debemos corregir y mejorar", reconoció el propio Di Carlo después de ejercer su voto.

River se encuentra en una encrucijada deportiva. Para clasificar a la Copa Libertadores 2026, el equipo debe ganar el Torneo Clausura o asegurar uno de los dos boletos restantes por la Tabla Anual, donde actualmente ocupa el tercer lugar con 52 puntos, detrás de Boca Juniors (53) y por delante de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51).

El equipo enfrentará este domingo a Gimnasia de La Plata en un partido crucial, seguido del Superclásico ante Boca en La Bombonera el 9 de noviembre y el cierre ante Vélez en Liniers.

Continuidad de un legado familiar

Di Carlo representa la cuarta generación de su familia en la dirigencia de River. Nieto de Osvaldo "Titi" Di Carlo, histórico presidente del club, y bisnieto de un ex secretario general, el nuevo mandatario creció en las entrañas de la institución.

"Soy un joven, nacido y criado en River, que tuvo el honor de formar parte de estos 12 años de los procesos que lideraron D'Onofrio y Brito, y que hoy tiene la enorme responsabilidad de continuar esta tarea", expresó Di Carlo durante la campaña.

Entre los objetivos de su gestión se destacan la continuación del plan de obras que incluye mejoras en el Estadio Monumental, el avance del Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo y la modernización de instalaciones para los más de 350.000 socios.

Di Carlo conducirá los destinos de River durante los próximos cuatro años, hasta 2029, en lo que será el tercer mandato consecutivo de este proyecto institucional que comenzó en 2013 y que, según el estatuto reformado en 2023, no permite la reelección.