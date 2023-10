“Me han sacado el número de la espalda, pero jamás podrán sacarme la ilusión que aún continúo llevando en la mochila que inicie, continuaré pedaleando para no caerme, la vida es como la bicicleta, el día que dejas de pedalear, te caes”, aseguró Juan Pablo Dotti en sus redes sociales. Con estas palabras y otras más, el ciclista bonaerense que desde hace años compite en San Juan, decidió romper el silencio luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo suspendiera provisoriamente tras dar positivo en el control antidopaje realizado en agosto pasado durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Glasgow 2023 representando a la Selección Argentina.

A través de sus palabras, el ciclista manifestó que el 30 de septiembre de 1997 se subió por primera vez a una bicicleta de ciclismo, y desde aquel día su vida cambiaría por completo, porque tuvo que aprender a vivir de otra manera. Sin embargo ese cambio de vida también lo había entristecido. Según sus palabras, en el mundo del ciclismo conoció gente mala y buena, pero que estas últimas le demostraron que nunca hay que detenerse.

“Los que juzgan o critican siempre serán iguales, y en muchos casos no tienen sus vidas resueltas, pero eso sí, tienen el tiempo suficiente para ver y analizar vidas ajenas, y no así para mirarse en el espejo y ver todo lo mal que hacen en sus propias vidas”, agregó.

De todos modos, el ciclista aclaró que no pretende que lo idolatren, ni que lo tomen de ejemplo en nada. “La vida te va llevando y cada quien la vive como puede, los ejemplos salen desde otro lado. La forma de ser de una persona, los principios, los ideales y todo lo que termina de formarte, nada tiene que ver con un resultado deportivo, la vida pasa por otro lado, y hay mucha gente que aún no entendió eso”, relató.

El ciclista bonaerense decidió contar parte de su experiencia en el mundo del ciclismo. Gentileza.

“Por más que me peguen, y digan lo que digan, yo solamente sé lo qué pasó. Y por más que tenga, o no razón, siempre seré señalado de igual manera. Mi vida es maravillosa, y no dejaré nunca de hacer lo que más me apasiona, que es vivir y hacer lo que me gusta. Recuerden que siempre serán señalados por hacer, o dejar de hacer algo, pero igual que nunca nada los detenga y continúen luchando por sus sueños”, comentó en su cuenta de Facebook.

Finalmente, Dotti manifestó que le pueden “seguir pegando” porque la vida le hizo “una gran armadura”, que le va a permitir continuar pedaleando para no caerse. “No pido que me entiendan, tampoco que me perdonen, simplemente vivan su vida, que el tiempo pasa y después es tarde para recuperarlo”, cerró.

Las palabras de Dotti tras su doping positivo