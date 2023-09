Ya piensa en el Superclásico: lo que dijo Demichelis sobre Boca

El próximo domingo 1 de octubre, River Plate deberá visitar La Bombonera para cruzarse con Boca Juniors. Por la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional, el "Millonario" tendrá que medirse con el "Xeneize", que estará en una semana compleja por la serie de semifinales de Copa Libertadores con el Palmeiras. Tras igualar con Banfield, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa y analizó lo que viene.

"No tuvimos la posibilidad de coronar una semana perfecta. En el segundo tiempo, con la ventaja, buscamos coronar ese 9/9 de la semana, pero no pudimos. En el primer tiempo recuperamos algo de lo que nos gusta hacer, con esa mística del campeón. Pero en el segundo tiempo no encontramos esa fluidez del juego que supimos tener, de hecho nos vimos superados por momentos", partió diciendo Demichelis.

Publicidad

Luego, Martín agregó: "Fue justo el empate. Pero estamos enteros. Mañana (por el lunes) los jugadores tendrán descanso y el martes, empezaremos a trabajar una semana particular y peculiar. Se sabe lo importante que es, tendremos a todos a disposición salvo Maidana. No tengo dudas del plantel, que siempre dio muestras de carácter. Trabajaremos con armonía para ir a ganar a La Bombonera, algo que hace bastante no se consigue. Lo merecemos".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"A partir del martes voy a tener 26 jugadores de campo a disposición. Vamos a redoblar esfuerzos para ir a jugar y ganar en la Bombonera. No tengo dudas de que vamos a estar preparados para esa situación. Vamos a analizar qué es lo mejor para el próximo partido", sentenció sobre el Superclásico del próximo fin de semana en La Bombonera. Sin dudas, se siente confiado para el complejo duelo.

Más palabras de Demichelis

Por otro lado, Martín Demichelis resaltó sobre el empate con Banfield: "Está claro que no arrancamos como lo deseábamos, habíamos arrancado perdiendo dos de los primeros tres partidos. No son excusas ni fundamentos, pero arrancamos sin nuestros dos centrales que habían sido titulares, Aliendro se lesionó y Beltrán fue vendido. Uno hace cambios para encontrar el mejor funcionamiento. El torneo pasado nos pasó lo mismo. Ahora veníamos de ganar dos partidos, vamos a seguir trabajando para mejorar todo. Hoy cabe destacar por qué Franco Armani es el único campeón del fútbol argentino. Muchas veces fue analizado bajo sus errores, que lamentablemente para los arqueros siempre terminan en gol".