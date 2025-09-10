San Juan se encuentra bajo una alerta por vientos fuertes, situación que ha llevado a diversas instituciones a tomar medidas preventivas. En este contexto, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Universidad de Congreso han anunciado la suspensión de sus actividades a partir de la tarde de hoy.

Según el comunicado oficial de la Universidad Católica de Cuyo, se suspenden "actividades académicas y administrativas presenciales para el turno tarde". Es importante destacar que, a pesar de la suspensión general, el acto de colación se desarrollará con normalidad, según lo informado por la institución.

Publicidad

Por su parte, la Universidad de Congreso emitió un "aviso importante" indicando que "a partir de las 14 horas se suspenden las actividades en ambas sedes". Esta suspensión abarca tanto las actividades académicas como las administrativas y se debe directamente a la alerta meteorológica vigente.

Por su parte, la UNSJ también adhirió y comunicó: "Suspensión de actividades en la UNSJ por alerta meteorológica". Por otra parte, informaron que los institutos preuniversitarios (Escuela de Comercio, Colegio Central Universitario y Escuela Industrial) tampoco tendrán clases durante la tarde.