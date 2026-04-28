Tamara Paganini contó cómo muerieron sus hijos Vitorio y Donatella

En una tarde cargada de emociones dentro de Gran Hermano Generación Dorada, los participantes se reunieron el lunes 27 de abril de 2026 para una actividad que invitaba a repasar los momentos más significativos de sus vidas. El ambiente ya estaba sensibilizado por los testimonios previos de Emanuel Di Gioia, Daniela De Lucía y Manuel Ibero cuando le tocó el turno a Tamara Paganini. Conocida como la India, la concursante se quebró al recordar la pérdida de sus mellizos y compartió cómo aquel sueño de ser madre se convirtió en su mayor desafío emocional.

Frente a sus compañeros, Tamara explicó que el punto más alto de su felicidad fue confirmar su embarazo después de buscarlo incansablemente. "me van a tener que bancar. Después de 22 años buscando un bebé, con parejas o incluso estando sola, con mi novio falló una primera inseminación, así que hicimos una segunda y a los diez días me avisaron que había prendido y que capaz eran mellizos. Creo que ese fue el momento más lindo de mi vida: cuando pude saltar de alegría con mi novio porque era el bebé más esperado de mi familia", confesó entre lágrimas. Sin embargo, la gestación de Vitorio y Donatella trajo complicaciones médicas graves.

La realidad se volvió dolorosa rápidamente al nacer los bebés prematuros. Tamara describió esa dualidad de sentimientos al decir que "eran un varón y una nena. Era como que la vida se había resarcido de tanta mier… y me daba algo lindo, un final lindo. Vinieron complicaciones, me dijeron que el nene no iba a sobrevivir y que la nena sí. Era raro porque no sabés que sentir durante un embarazo así. Me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, y estuve feliz porque Donatella parecía estar bien. No puedo decir que fue el día más feliz de mi vida porque a los 3 minutos ya tenía a Vitorio en brazos y se murió". Vitorio falleció por una malformación letal poco después del parto.

La situación de Donatella en neonatología fue una montaña rusa durante diez días hasta que la jefa del sector le comunicó que no había esperanzas. Tamara recordó la desgarradora escena con su pareja, Sebastián, y relató que "ella mejoraba y empeoraba hasta que un día me llamó la jefa del sector donde están las incubadoras, me dijo que llame a mi novio y ya me adelantó que cuando estuviera con el aparato que la ayudaba a respirar no iba a poder evolucionar. Lo esperamos a mi pareja, llegó y la doctora le dijo todo lo que a mí me había dicho. No me olvido más la cara de Sebastián cuando la miraba a ella y después a mí, sin entender. No caía y yo le tuve que decir '¿entendés? Donatella se va a morir'. Creo que me dolió más su no reacción a que se largara a llorar".

El momento más difícil fue la decisión de desconectarla de la asistencia mecánica. La India detalló ese instante con crudeza al explicar que "si la dejábamos en incubadora iba a poder vivir no sé cuánto tiempo y tuvimos que decidir cuándo desconectarla. A partir de ahí hubo un montón de peores momentos. Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar, y que por más que yo la tuviese fuerte se me iba. En algún momento teníamos que decidir largarla, teníamos que dejarla. Le pusieron el conjunto que teníamos preparado para cuando saliera del hospital, me la volvieron a dar hasta que hubo que llevarla a la incubadora vacía para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. No podíamos darle la espalda por más que estuviera muerta hace horas, no podíamos alejarnos, íbamos y volvíamos. Todos esos fueron los peores momentos de su vida. Nunca imaginé que algo así nos podía pasar".

Con el corazón roto, añadió que "si me decían 'no aguantó' o 'se murió', bueno, pero tener que decidir que no viviese más por esos cables se sintió como que tenía que matarla".

Semanas atrás, en una charla privada con Martín Rodríguez, Tamara ya había expuesto su dolor y el deseo de sostener a su novio en medio del duelo., "de todo eso, el único dolor que me queda es ese", admitió sobre el peso de levantar el ánimo ajeno. El entrenador de crossfit le señaló entonces que "nadie puede dar lo que no tiene. Y si vos no tenés entereza, ¿cómo podés ayudar al otro?".

Finalmente, la participante reflexionó sobre la resiliencia de su relación y la culpa que llega con la sanación, concluyendo que "cuando empezás a mejorar, cuando empezás a reírte de nuevo… te da culpa. El 80% de las parejas se separa ante una crisis como esta. Por suerte mi novio y yo zafamos, y creo que nos unió más todavía".