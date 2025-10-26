El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, cumplió este domingo con su deber cívico en el marco de las elecciones legislativas nacionales, acercándose a votar a un club del barrio de Caballito. Pasadas las 13:30, Tapia llegó al establecimiento acompañado por un segundo vehículo, vistiendo un pantalón jogging y una remera de la Selección argentina, y dedicó unos 15 minutos a completar el proceso electoral.

Durante su estadía, varias personas lo reconocieron y un hincha se animó a pedirle una foto junto a su familia. Tapia posó amablemente y se despidió con un cordial “Buen provecho” hacia quienes compartían la mesa en el lugar, generando un clima de cercanía y simpatía.

Al concluir la votación, el dirigente publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que reflejó su compromiso con el acto cívico: “Cumpliendo con el deber. Siempre con convicción y pensando en el pueblo argentino”, acompañado de dos imágenes en las que se lo ve introduciendo la Boleta Única de Papel (BUP) en la urna ubicada en una cancha de básquet del club.

El breve, pero significativo gesto del presidente de la AFA se sumó a las postales de la jornada electoral, marcada por la implementación de la BUP y la alta participación ciudadana. Con un estilo cercano y sencillo, Tapia reafirmó la importancia de ejercer el derecho al voto y de mantener la convicción democrática, transmitiendo un mensaje de responsabilidad cívica que resonó entre los presentes y sus seguidores en redes sociales.

En una jornada donde figuras públicas y ciudadanos se acercaron a las urnas, la participación de Claudio Tapia se destacó no solo por su rol institucional en el fútbol argentino, sino también por el ejemplo de compromiso con la democracia y la participación activa.