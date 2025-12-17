El Gobierno de San Juan y los gremios docentes alcanzaron este martes 16 un acuerdo en el marco de la negociación paritaria, tras una nueva reunión encabezada por autoridades provinciales y representantes sindicales. La propuesta oficial fue aceptada en conformidad por UDAP, UDA y AMET, lo que permitió cerrar la discusión salarial con definiciones concretas para el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El encuentro estuvo presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Allí, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta integral que contempla la actualización del salario docente en función de la inflación y mejoras en distintos ítems del nomenclador.

Actualización salarial ligada a la inflación

El eje central del acuerdo establece que el valor índice correspondiente a diciembre de 2025 se incrementará aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC, correspondiente al mes anterior. De esta manera, el salario docente quedará atado a la evolución de la inflación, una de las principales demandas planteadas por los gremios durante la negociación.

Esta medida busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación en un contexto económico complejo y con alta variabilidad de precios.

Mejora en el Código E60

Otro de los puntos acordados fue el incremento de cinco puntos en el Código E60, que pasará a tener un total de 44 puntos por valor índice desde diciembre de 2025. Este componente impacta directamente en el salario de un amplio sector de la docencia y representa una mejora estructural dentro de la escala salarial.

Desde el Gobierno destacaron que esta modificación apunta a fortalecer los ingresos docentes más allá de los ajustes mensuales por inflación.

Incremento en el nomenclador docente

El acuerdo también contempla una mejora para el inicio del próximo año. A partir de enero de 2026, se incrementarán en cuatro puntos todos los cargos del nomenclador docente, lo que se traducirá en una suba generalizada de los salarios según la función y la carga horaria.

Este punto fue valorado por los gremios como un avance en la recomposición salarial y en el reconocimiento de la carrera docente.

Tras analizar la propuesta, los tres gremios presentes —UDAP, UDA y AMET— resolvieron firmar el acuerdo en conformidad, dando por cerrada la paritaria docente en estos términos.

Además de los ministros, participaron de la reunión el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y otros funcionarios de las áreas económica, administrativa y jurídica del Ministerio de Educación.

Por el sector gremial, estuvieron presentes referentes de cada sindicato, encabezados por sus secretarios generales y equipos técnicos y legales.

Con este acuerdo, el Gobierno provincial y los gremios docentes lograron cerrar el año con previsibilidad salarial y una hoja de ruta definida para el comienzo de 2026, en un contexto donde el diálogo volvió a ser la herramienta central para alcanzar consensos.

El acuerdo paritario, punto por punto

ARTÍCULO 1°

VALOR ÍNDICE PARA EL SALARIO DE DICIEMBRE 2025

Fijar el valor índice, a partir de los salarios del mes de diciembre de 2025, en **858,6784**.

ARTÍCULO 2°

VALOR SUELDO BÁSICO DOCENTE (A01) A PARTIR DEL SALARIO DE DICIEMBRE 2025

El sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $425.904,49 para el mes de diciembre de 2025.

El valor de la hora cátedra nivel medio en $28.393,63 y el valor de la hora cátedra nivel superior en $35.492,04 para el mes de diciembre de 2025.

ARTÍCULO 3°

ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 1380-1993 – ART. 2° – “ESTADO DOCENTE” (A56)

Fijar, a partir de los haberes del mes de diciembre de 2025, el monto por persona liquidado bajo el código A56 en pesos $148.230,82 o su equivalente en horas cátedra nivel medio y superior, resultando en $8.235,05 el valor por hora cátedra nivel medio y $9.882,06 el valor por hora cátedra nivel superior.

ARTÍCULO 4°

ASIGNACIÓN REMUNERATIVA DECRETO N° 489-2012 Y MODIFICATORIAS – ART. 2° (E66)

Fijar el monto del Decreto N° 489-2012 y modificatorias, artículo 3° (E66), correspondiente a la suma remunerativa y bonificable por antigüedad, según escalas vigentes.

“SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD” – Diciembre 2025

Antigüedad Cargo Docente ($) HCNM ($) HCNS ($) 0 años 55.281,30 3.071,19 3.685,42 1 a 4 años 64.495,57 3.583,09 4.299,71 5 a 9 años 92.136,89 5.118,72 6.142,46 10 a 16 años 101.351,17 5.630,63 6.756,75 17 a 24 años 105.957,57 5.886,54 7.063,84 25 a 29 años 110.568,28 6.142,69 7.371,22 30 o más 119.776,81 6.654,27 7.985,13

ARTÍCULO 5°

(E60) Fijar para el mes de diciembre el código **E60** como el producto del Valor Índice del mes diciembre 2025 (artículo 1°) por **44 puntos** para los cargos del nomenclador docente Decreto N° 1890/2022 – 0197/2023 – 1900/2023 y sus modificatorias “SUMA REMUNERATIVA Y BONIFICABLE POR ANTIGÜEDAD”, según escalas vigentes.

E60 – Responsabilidad Funcional Docente

Remunerativo y Bonificable por Antigüedad

(44 puntos × Valor Índice) + (44 puntos × Valor Índice × % de antigüedad)

Antigüedad % Bonificación Monto ($) 0 0% 37.781,85 1 10% 41.560,04 2 a 4 15% 43.449,13 5 a 6 30% 49.116,41 7 a 9 40% 52.894,59 10 a 11 50% 56.672,78 12 a 14 60% 60.450,96 15 a 16 70% 64.229,15 17 a 19 80% 68.007,33 20 a 21 100% 75.563,70 22 a 23 110% 79.341,89 24 120% 83.120,07 25 a 27 130% 86.898,26 28 a 29 140% 90.676,44 30 a 31 150% 94.454,63 32 a 33 160% 98.232,81 34 o más 170% 102.011

ARTÍCULO 6°

SALARIO DOCENTE PROVINCIAL NETO – CARGO TESTIGO

Establecer que, a partir del mes de diciembre de 2025, el Gobierno de la Provincia de San Juan:

* Incrementará el valor índice aplicando el coeficiente de variación mensual del índice I.P.C. publicado por INDEC, correspondiente al mes anterior.

* Incrementará en **5 puntos** el código E60, quedando el mismo en **44 puntos** por valor índice desde diciembre de 2025.

* Incrementará **4 puntos** a todos los cargos del nomenclador docente en el mes de enero.

ARTÍCULO 7°

PUNTOS DEL NOMENCLADOR DOCENTE – ENERO 2026

Incrementar en 4 puntos para cada cargo que figura en el nomenclador docente vigente a diciembre, para ser aplicados en el mes de enero de 2026.