Un principio de incendio se registró en las últimas horas en un departamento del edificio Catamaran 8, ubicado sobre avenida Libertador General San Martín, entre calles Salta y España, en Capital. La situación fue advertida por un menor que se encontraba solo en el inmueble y con ayuda de la Policía evitó un mal mayor.

El incendio se habría iniciado en dos aires acondicionados.

El hecho en el complejo ocurrió en horas de la tarde de este lunes. Personal de la División Policía Ciclística realizaba recorridas de prevención por la zona y observó una densa columna de humo negro que salía desde los pisos superiores del edificio. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y constataron que el foco ígneo se había originado en el piso 8, departamento B.

Al arribar, los efectivos fueron informados de que en el interior del departamento se encontraba un adolescente de 14 años, quien había advertido el incendio y, con gran rapidez, logró controlarlo utilizando un extintor del propio edificio. En simultáneo, el menor dio aviso a emergencias 911.

Los equipos de refrigeración están ubicados en el balcón del departamento.

Minutos después se hicieron presentes en el lugar personal médico del 107 y efectivos del Cuartel de Bomberos, quienes realizaron una inspección preventiva del departamento y confirmaron que el fuego había sido sofocado por completo. Además, constataron que el menor se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones ni síntomas de intoxicación.

Posteriormente llegó al lugar la madre del adolescente, y se mantuvo comunicación con personal del 102, conforme a los protocolos vigentes al tratarse de un menor de edad. Las autoridades realizaron las actuaciones de rigor para establecer las causas que dieron origen al incendio.

El procedimiento fue caratulado como “actuaciones por incendio” y quedó radicado en la Comisaría Cuarta, que interviene por jurisdicción. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas ni daños estructurales de consideración en el edificio.