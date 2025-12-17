La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que Germán Guido Lavalle presentó su renuncia y dejará su cargo como titular del organismo. Durante su gestión se destacaron proyectos clave como la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10, la obtención de la licencia para el Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y la firma de un memorándum con Candu Energy Inc. para el suministro de agua pesada y desarrollo tecnológico.

Además, bajo su dirección, se entregó el acelerador lineal Elekta EVO al Hospital Garrahan, único en el país para radioterapia pediátrica, consolidando avances significativos en el área sanitaria vinculada a la energía nuclear.

En reemplazo de Lavalle, el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, designó a Martín Eduardo Porro como nuevo presidente de la CNEA. Porro aporta más de tres décadas de experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones nucleares, y hasta su nombramiento se desempeñaba como gerente de producción en Dioxitek S.A., donde coordinó plantas de dióxido de uranio y fuentes selladas de cobalto 60.

Durante su etapa en Dioxitek, Porro lideró un récord histórico de producción de dióxido de uranio (UO2) en 2024-2025 y supervisó el plan de obras para la planta ubicada en Córdoba. Su carrera también incluye roles en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde encabezó el Programa Nacional PROUREE y coordinó auditorías técnicas con organismos internacionales.

Porro ha participado en comisiones técnicas internacionales de la ONU y posee amplia experiencia en gestión energética institucional, incluyendo auditorías normativas y el desarrollo de metodologías para mejorar la eficiencia en edificios estatales. En la CNEA, fue responsable de implementar el primer programa de medición, evaluación y mejoras en eficiencia energética, además de liderar la primera auditoría conjunta técnico-normativa junto a SIGEN en la sede central.

Su trayectoria en el área nuclear también abarca el rol de jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008, donde planificó y supervisó tareas de ingeniería, además de colaborar en estudios de factibilidad para centrales nucleares. Porro integró por una década los equipos de puesta en marcha de las centrales Atucha I y II, coordinando procesos técnicos y siendo referente en contratos tecnológicos con Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Fundación Balseiro.

En el ámbito académico, Porro es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, complementados con certificaciones en calidad, normativas internacionales y energías renovables.

La CNEA destacó que la llegada de Porro marca el inicio de una etapa orientada a reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos del organismo, con el objetivo de maximizar la capacidad del sector nuclear argentino, consolidar los proyectos en ejecución y asegurar el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia energética y sanitaria.