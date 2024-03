¿Te lo vas a perder? Hora, TV y cartelera de Anthony Joshua vs. Francis Ngannou

La anticipación crece a medida que se acerca el emocionante enfrentamiento entre Anthony Joshua y Francis Ngannou en el ring. Con altas expectativas y una cartelera imperdible, los fanáticos del boxeo están ansiosos por presenciar este esperado combate, que promete ser uno de los eventos destacados del año. La pelea está programada para el viernes 8 de marzo de 2024, en una fecha que marca un día fuera de lo común para el deporte.

El escenario elegido para este enfrentamiento épico será el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, un país que ha estado emergiendo como un destino importante para el mundo del boxeo en los últimos tiempos. Joshua, el excampeón mundial de Peso Pesado, buscará demostrar su regreso triunfal después de perder sus títulos ante Oleksandr Usyk. Con tres victorias consecutivas, incluyendo un impresionante nocaut sobre Otto Wallin en su última pelea, está decidido a reclamar su lugar en la cima.

Por otro lado, Ngannou, quien se destacó como campeón de Peso Pesado en la UFC, ha incursionado en el mundo del boxeo profesional con gran éxito. A pesar de una derrota por decisión dividida ante Tyson Fury en su debut en el cuadrilátero, Francis sorprendió al enviar a su oponente a la lona en el tercer asalto, mostrando su potencial como una fuerza a tener en cuenta en el ring.

Cartelera completa

Anthony Joshua vs. Francis Ngannou; Peso Pesado(10 rounds).

Zhilei Zhang (c) vs. Joseph Parker, por el título OMB interino de Peso Pesado.

Rey Vargas (c) vs. Nick Ball, por el título CMB de Peso Pluma.

Israil Madrimov vs. Magomed Kurbanov, por el título AMB de Peso Superwélter.

Mark Chamberlain vs. Gavin Gwynne; Peso Ligero.

Horarios

Inicio de la cartelera principal: 13:00 CDMX, 14:00 del Este de Estados Unidos, 16:00 de Argentina, 20:00 de España.

Hora de Joshua vs. Ngannou (aproximada): 17:00 CDMX, 18:00 del Este de Estados Unidos, 20:00 de Argentina, 0:00 de España.

Transmisión

Cabe resaltar que la batalla se podrá apreciar en Estados Unidos, España, Argentina, México, Colombia y todo el mundo por las señales de DAZN, compañía que tiene los derechos en exclusiva para la transmisión.