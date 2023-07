Cómo un reguero de pólvora se esparció en los últimos días la versión sobre la posible llegada de una enfermedad llamada mancha que es mortal para el ganado bobino. Desde el Gobierno de San Juan negaron las presencia de esta patología, aunque reforzaron el pedido para que los productores vacunen a sus animales.

Todo comenzó con una serie de mensajes y relatos de productores de la zona de Valle Fértil que aseguraban que una o más de sus vacas habían contraído mancha y murieron. Esto generó alarma e incertidumbre entre los ganaderos, ya que dicha enfermedad mata a las vacas en cuestión de horas. Ante estas versiones, DIARIO HUARPE consultó al Director de Desarrollo Pecuario de la provincia, Carlos Camuñas, quien explicó que no hay evidencias que acrediten que las vacas de San Juan se estén contagiando de mancha.

Publicidad

El funcionario explicó que solo existen dos maneras de confirmar la presencia de mancha. Por un lado, se puede realizar un estudio de laboratorio con una muestra extraída de un animal para confirmar o descartar la presencia de esta enfermedad. Y por el otro, realizar una necropsia, que es el examen del cadáver del animal y determinar la causa de muerte.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En el caso de la mancha, esta enfermedad se observa a simple vista en el cadáver del animal porque los músculos del bovino se ven manchados y oscurecidos, justamente esta característica es lo que le da nombre a la enfermedad que suele causar la muerte de animal en menos de un día después del contagio.

Camuñas aseguró que no se puede hablar de brote de mancha porque, hasta ahora, no hay ningún estudio de laboratorio ni necropsia que lo confirme. "Hablé con el funcionario de Producción de Valle Fértil y me dijo que él solo escuchó rumores, pero no hay nada confirmado", aseveró el funcionario.

El especialista, además, se preocupó por aclarar que aun si se produjera una muerte por mancha y este animal fuera a matadero, la carne no llegaría a consumo humano porque al momento del desposte verían la mancha en el cuerpo del animal y toda la carne sería decomisada.

Publicidad

Prevención

Camuñas opinó que más allá de los rumores y las versiones, la única forma prevenir la enfermedad es la vacunación anual del ganado. El funcionario, explicó que la gente suele vacunar "cada tanto a los animales", pero no lo hacen de manera metódica para prevenir enfermedades.

"Ahora que hubo rumores de enfermedad, es posible que vacunen, pero después se olvidan y es así como pueden aparecer las complicaciones", aseguró y agregó que la vacuna contra la mancha es económica. Comentó que se encuentran varias marcas disponibles en el mercado.

De hecho, Camuñas dijo que para mantener a un bovino bien vacunado se debe colocar profilaxis contra la mancha, enfermedades respiratorias y contra parásitos externos e internos, todas las vacunas necesarias tienen un costo a $600 a $700 por cabeza.

Sobre la situación de la producción bobina, el director explicó que de acuerdo a datos oficiales en los que se tiene en cuenta a animales vacunados, en San Juan hay unas 55.000 cabezas de ganado bobino, de las cuales una 27.500 se encuentran en Valle Fértil.

Sobre la enfermedad

La Mancha de los Bovinos es una miositis clostridial causada por Clostridium chauvoei, esta patología afecta a bovinos jóvenes de seis meses a dos años de vida. Esta infección se transmite por contacto con el suelo, en bovinos es adquirida a partir de la ingestión de alimentos contaminados o por dientes en erupción. En ovinos está originada casi siempre a partir de una infección de herida causada por esquila, descole o parto.

En números