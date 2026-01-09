Teto Medina: tiene cáncer de colon y sufre por el duro tratamiento

Teto Medina reveló públicamente que fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado. Tras someterse a una primera cirugía exitosa, el conductor de 60 años debe continuar con quimioterapia y una posible nueva intervención quirúrgica. Al respecto, el animador declaró: "Me operaron y ahora hay que seguir el tratamiento".

Esta situación de salud ocurre mientras Medina transita un proceso de recuperación de adicciones que, según su propio relato, lo mantuvieron en un entorno de oscuridad y violencia.

Publicidad

A través de sus redes sociales, expresó: "Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”. Además, aclaró que se mantiene "también en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones".

En sus mensajes, el conductor compartió una reflexión sobre su presente: "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos: amigos, afectos, familia. A veces vivimos pensando qué es lo que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, basta de vivir con miedo a todo".

Publicidad

No obstante, Medina evita mencionar su situación judicial actual. El fiscal Marcelo Roma solicitó en agosto de 2024 elevar a juicio oral la causa por presunto abuso sexual y amenazas contra su expareja, Mónica Fernández, por cuatro hechos que habrían sucedido en 2019.