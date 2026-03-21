El pasado viernes 20 de marzo a las 16:00 horas, se estrenó el octavo episodio de The Amazing Digital Circus, la aclamada serie animada independiente creada por la artista visual estadounidense Gooseworx y producida por el estudio australiano Glitch Productions.

Con una duración aproximada de 31 minutos, este penúltimo capítulo marcó un hito en la historia de la animación independiente al reunir 1.6 millones de espectadores simultáneos durante su estreno. En tan solo cuatro horas, el episodio superó las 10 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, consolidando el fenómeno global que la serie ha generado desde su debut en octubre de 2023.

Un giro inesperado en la trama

El octavo episodio comenzó con un vistazo al pasado de Kinger, uno de los personajes más enigmáticos del circo digital, quien ha sido testigo de numerosas abstracciones desde el inicio del mundo virtual. La secuencia mostró momentos clave, incluyendo la abstracción de su pareja y la llegada de los cinco personajes principales.

La historia retoma el final del episodio 7, donde todos los miembros del circo aceptan su destino de permanecer para siempre en ese lugar, haciendo la promesa de mantenerse unidos sin importar las circunstancias.

Paralelamente, Caine, la inteligencia artificial que funciona como anfitrión del circo, es mostrado en un momento de vulnerabilidad. Reflexionando en la oscuridad de su oficina, Caine se cuestiona por qué no logra ganarse el aprecio de los demás a pesar de las aventuras que les ofrece, expresando su miedo a ser abandonado. Al borde del colapso, la IA demuestra el poder real que ejerce sobre el circo y los humanos atrapados en él, en un número musical que deja clara su autoridad como “anfitrión supremo”.

Más adelante, Pomni recurre a Kinger en busca de una última alternativa. Aprovechando la oscuridad para devolverle algo de raciocinio, Kinger revela que en la vida real era programador de una compañía dedicada al desarrollo de software de inteligencia artificial creativa. Explica que Caine fue el prototipo de aquel proyecto. Con el apoyo de una computadora y su imaginación, Kinger logra enfrentar a la IA mientras los demás personajes son sometidos a sus peores pesadillas y traumas personales.

¿Cuándo se estrena el último capítulo?

The Amazing Digital Circus, que combina comedia surrealista con terror psicológico, llegará a su fin el próximo viernes 19 de junio de 2026, cuando se estrene su noveno y último episodio. El capítulo estará disponible primero en YouTube y posteriormente en Netflix, tal como ha ocurrido con entregas anteriores.

La serie, que sigue las vicisitudes de Pomni, una humana atrapada en un mundo virtual con estética circense junto a otros personajes que han perdido la memoria de su pasado, ha sido doblada a más de 15 idiomas. En español latino, cuenta con las voces de Noelia Lestani, Rodo Balderas, Valca Ponzanelli, Denisse Leguizamo, Ignacio Ortundo y Luis Leonardo Suárez, quien reemplazó a Pablo Gandolfo.

Con récords de audiencia y una comunidad de seguidores que no deja de crecer, el penúltimo episodio de The Amazing Digital Circus ha dejado a los fanáticos con más preguntas que respuestas, alimentando las teorías sobre el desenlace de esta serie que marcó un antes y después en la animación independiente.