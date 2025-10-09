La recuperación de Thiago Medina avanza de manera favorable y llena de alivio a su familia y amigos. El joven de González Catán, que sufrió un grave accidente en moto hace casi un mes, salió de terapia intensiva y ya comenzó a dar sus primeros pasos nuevamente.

Romina Uhrig, exdiputada y excompañera de Thiago en Gran Hermano 2022, reveló la buena noticia en el programa Se Picó (República Zeta). “Chicos, ya camina. Hoy se largó a caminar solito”, contó emocionada. Según precisó, el influencer conserva todos sus recuerdos, aunque no tiene registro del momento del accidente.

Además, Uhrig sorprendió al contar que Thiago le propuso casamiento a Daniela Celis, la madre de sus hijas gemelas. “Estaba en terapia y le dijo: ‘¡Casate conmigo!’. Se despertó, vio a las nenas y al día siguiente le pidió que se casara con él”, relató Romina, destacando el amor que une a la pareja.

La panelista también mencionó que, tras recibir el alta médica, Thiago continuará su recuperación en la casa de Daniela y su familia. “Ella lo ama. Se aman los dos”, aseguró, sin confirmar aún cuál fue la respuesta de Celis ante la propuesta.

Por su parte, Daniela compartió un comunicado en sus redes sociales para informar sobre la evolución del joven. “Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”, escribió en una historia de Instagram.

La mamá de Aimé y Laia cerró su mensaje con gratitud hacia quienes acompañan el proceso: “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.

Thiago Medina permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde los médicos siguen de cerca su evolución, mientras su entorno celebra cada pequeño gran paso hacia su recuperación total.