Thiago Medina, ex Gran Hermano, continúa en terapia y será nuevamente operado
La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa en estado crítico luego del accidente en moto que protagonizó el viernes 12 en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. El joven permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde los médicos advirtieron que sus pulmones no logran saturar bien y atraviesa un cuadro de injuria pulmonar.
Su hermana, Camila Deniz, explicó que los médicos debieron colocarlo boca abajo debido a las dificultades respiratorias y compartió un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones: “Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando un milagro”.
También Daniela Celis, madre de las mellizas que tuvo con Thiago, se sumó al pedido: “Estamos esperando una señal de Dios, una evolución. Creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones”.
El accidente le provocó fracturas de la cuarta a la novena costilla, perforación de clavícula, pulmón y hígado, además de la extirpación del bazo. Tras una cirugía para tratar sus lesiones, su estado sigue siendo reservado y bajo estricto control médico.
Este martes, el parte médico indicó que Medina atravesaba un episodio de injuria pulmonar, una complicación que puede originarse por ventilación mecánica, infecciones, transfusiones o exposición a sustancias tóxicas. Mientras tanto, su familia y allegados mantienen la esperanza y refuerzan la cadena de oración por su recuperación.
