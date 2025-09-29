Un nuevo parte médico oficial emitido este domingo por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires actualizó el estado de salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras un grave accidente en moto ocurrido hace dos semanas.

El comunicado informó que “al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica”. Además, destacó que se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Los especialistas evalúan su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante, manteniendo un seguimiento intensivo y el acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria. Aun así, el cuadro continúa siendo de pronóstico reservado.

Este avance es un motivo de esperanza para sus familiares y seguidores, que siguen de cerca cada mejora, por más paulatina que sea. La evolución de Thiago se monitorea minuto a minuto, y la noticia representa un paso importante tras días de incertidumbre y ansiedad.

Recordemos que el joven fue sometido a una cirugía el 19 de septiembre para reparar la parrilla costal, luego de que el accidente le provocara la fractura de ocho costillas, un daño que dejó a sus pulmones como el órgano más vulnerable y foco principal de preocupación para su familia.

En días previos, su hermana Camila Deniz y su expareja Daniela Celis habían compartido actualizaciones sobre su estado. Camila señaló en redes sociales: “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”. También pidió mantener la cadena de oración para fortalecer el proceso de recuperación. Por su parte, Celis informó que el paciente continuaba estable, sin fiebre, y con las curaciones de la cirugía en curso, además de seguir con antibióticos.

El acompañamiento constante del equipo médico, junto al apoyo familiar y de sus seguidores, mantienen viva la esperanza en la recuperación total de Thiago. Aunque la situación es delicada, cada pequeño progreso es valorado como una victoria en esta difícil batalla.