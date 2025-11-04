El mundo del espectáculo ha estado pendiente de los problemas en el seno de la familia Tinelli. En medio del escándalo que comenzó por la denuncia de amenazas de Juana Tinelli, trascendió que la relación de Marcelo Tinelli con su hijo Francisco "estaba rota".

La versión de la ruptura indicaba que el quiebre se habría dado cuando Francisco se negó a participar del reality show familiar. Este rechazo, supuestamente, provocó la furia del conductor, quien habría tomado la decisión de pedirle a Francisco que abandonara el departamento que le había prestado y en el que él vivía desde hacía tiempo. Esta acción, según los reportes, profundizó la grieta entre padre e hijo.

Ante la magnitud de los rumores, Matías Vázquez, periodista de "Puro Show", decidió escribirle directamente a Marcelo Tinelli el pasado martes 4 de noviembre para conocer la verdad detrás de esta supuesta pelea.

La respuesta inicial de Tinelli fue esquiva: "Mil disculpas, prefiero guardar silencio y espero me entiendas".

Sin embargo, a pesar de su pedido de silencio, el conductor sí realizó una advertencia clave: "El vínculo con uno de mis hijos está bien".

Aunque Marcelo Tinelli no nombró explícitamente a Francisco, el periodista se puso en campaña para descubrir a quién se refería. Logró confirmar que padre e hijo habían tenido una conversación en la que "resolvieron algunas cuestiones y ahora está todo ok".