De acuerdo con un informe de la Cámara de Comerciantes Unidos, el ticket promedio de compra para la celebración del Día de la Madre se estabilizó en $50.000 en promedio. El estudio, que recopila datos de sus afiliados, también detalla los rubros comerciales más demandados por los consumidores durante esta festividad.

Los rubros que lideraron las preferencias de compra fueron, en orden de importancia, la perfumería, el calzado y la indumentaria. Completan la lista de los más elegidos las flores y, finalmente, la categoría de electrónica y teléfonos celulares.

En cuanto a los medios de pago, se registró una clara preponderancia del uso de tarjetas de crédito, que concentró el 50% de las transacciones. Los medios de pago digitales, como billeteras virtuales y transferencias, representaron el treinta por ciento del total. Mientras tanto, las operaciones realizadas con débito y efectivo constituyeron conjuntamente el veinte por ciento restante. Este comportamiento refleja una consolidación de las formas de pago electrónicas en el comercio local.