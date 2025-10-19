Ciclista cruzó en rojo y fue atropellado por un colectivo

Un ciclista debió ser hospitalizado tras ser embestido por un colectivo en una intersección céntrica. El incidente de tránsito ocurrió en la mañana del sábado 19 de octubre de 2025, en el cruce de las calles Sarmiento y Balaguer.

De acuerdo con fuentes policiales de la Comisaría 5ta y de la UFI Delitos Especiales, el hecho se registró aproximadamente a las 10:15 horas. La investigación preliminar indica que el colectivo de la línea 262 de la Red Tulum, conducido por Gerardo Gabriel Olivares de 33 años, se encontraba detenido en calle Sarmiento con dirección al oeste, en espera de que el semáforo habilitara el paso. Al cambiar la luz a verde, el conductor inició el giro hacia su izquierda para incorporarse a la calle Balaguer con rumbo norte. En ese momento, se produjo la colisión con un ciclista que, al parecer, cruzaba la intersección con el semáforo en rojo para su dirección.

El ciclista, identificado como Alberto Ruiz Campillay de 47 años, circulaba en una bicicleta de carrera rodado 29 por calle Sarmiento, pero en sentido contrario al del colectivo, es decir, de este a oeste. Como consecuencia del impacto, Ruiz Campillay sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El herido fue trasladado de inmediato para recibir atención urgente en el Hospital Rawson. A cargo de la intervención judicial se encuentran los fiscales Adolfo Díaz y César Recio, en su función de ayudante.