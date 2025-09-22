El Universo Cinematográfico de Marvel recibió un duro golpe este fin de semana: Tom Holland, protagonista de Spider-Man, sufrió un accidente durante la filmación de la cuarta entrega en solitario del superhéroe, titulada Spider-Man: Brand New Day. El actor, de 29 años, cayó y se golpeó la cabeza en una escena de riesgo, lo que le provocó una conmoción cerebral.

El hecho ocurrió en los estudios Leavesden, en Watford (Inglaterra). Holland fue trasladado de inmediato por los servicios de emergencia a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica especializada. Una mujer, que sería su doble de riesgo, también fue llevada en ambulancia tras resultar herida en el mismo incidente.

La película, que cuenta con un presupuesto estimado de 150 millones de libras y tiene previsto su estreno en julio de 2026, quedó en suspenso hasta que se defina la recuperación del actor. El accidente podría derivar en una investigación oficial del organismo de seguridad laboral británico, encargado de verificar si se cumplieron todos los protocolos durante el rodaje.

El propio Dominic Holland, padre del actor y comediante reconocido en el Reino Unido, confirmó la situación durante una cena benéfica en Mayfair: “Estará alejado del rodaje por un tiempo”. Tom asistió al evento acompañado por su pareja y compañera de elenco, Zendaya, de 28 años, pero se retiró antes de lo previsto al sentirse mal.

Un vocero del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó que la alerta se dio a las 10.30 de la mañana del viernes: “Fuimos llamados para asistir a un paciente con una lesión en los estudios Leavesden. Se envió una ambulancia y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención”.

Hasta el momento, Sony Pictures ni los estudios Leavesden emitieron declaraciones oficiales sobre el estado de salud del actor ni sobre el futuro inmediato del rodaje. La noticia generó gran preocupación entre fanáticos y colegas de la industria, dado que el regreso de Holland como Spider-Man es uno de los estrenos más esperados del calendario 2026.