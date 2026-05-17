El presidente Javier Milei salió públicamente en defensa del economista José Luis Espert luego de conocerse el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos por Federico “Fred” Machado, empresario que financió parte de la campaña presidencial de Avanza Libertad en 2019.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, el mandatario cuestionó las acusaciones que durante los últimos años vincularon a Espert con el caso judicial que involucra a Machado y aseguró que el dirigente liberal fue víctima de una campaña de desprestigio.

“Hicieron mierda a un tipo inocente”, escribió Milei al referirse al economista. Además, sostuvo que a Espert “le arruinaron la vida” y “le destruyeron la carrera política” a partir de acusaciones que, según expresó, fueron impulsadas “sin pruebas”.

El jefe de Estado también apuntó contra quienes instalaron sospechas sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2019 y cuestionó el sentido de las acusaciones. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, publicó.

La defensa presidencial llegó luego de que trascendiera que Machado alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal de Texas para declararse culpable por conspiración para lavar activos y fraude electrónico. A cambio, la Justicia norteamericana retiró el cargo por narcotráfico que pesaba sobre el empresario.

Según la investigación judicial en Estados Unidos, Machado participó de maniobras vinculadas a la venta fraudulenta de aeronaves mediante depósitos millonarios por aviones que no estaban disponibles para comercialización.

Dentro del expediente figura además una transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado a favor de Espert en enero de 2020. El economista sostuvo que ese dinero correspondía a una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala.

Sin embargo, según publicó el diario La Nación, la investigación que lleva adelante en Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no encontró hasta el momento pruebas concretas sobre ese supuesto trabajo.

En su publicación, Javier Milei reclamó disculpas públicas para Espert por las acusaciones difundidas durante los últimos años. “No alcanzaría ni un décimo del tiempo empleado en arruinarle la vida”, sostuvo.

El Presidente cerró el mensaje con una nueva muestra de apoyo político al dirigente liberal: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.