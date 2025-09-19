Torneo Clausura: hora y cómo ver Boca Juniors vs. Central Córdoba

Boca Juniors se prepara para recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero este domingo 21 de septiembre, en el marco de la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que tendrá lugar en La Bombonera, presenta un choque entre dos equipos con objetivos opuestos: el Xeneize buscará extender su racha sin derrotas para mantenerse en la cima, mientras que el Ferroviario necesita urgentemente sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación a copas internacionales. El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium para Argentina a las 21:15 (ARG).

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llega en un buen momento, acumulando una racha de cinco partidos sin caídas, que incluye un reciente empate 1-1 como visitante ante Rosario Central. Esta seguidilla positiva le ha permitido a Boca ubicarse en el tercer puesto de la Zona A con 13 puntos, a solo dos unidades de los líderes Unión y Barracas Central. Dentro del plantel local, el campeón del mundo Leandro Paredes se ha consolidado como el eje futbolístico, acompañado por rendimientos destacados de Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre.

Publicidad

La necesidad de repuntar del Ferroviario

Por su parte, Central Córdoba afronta el desafío con la necesidad de revertir su andar. El conjunto de Omar De Felippe viene de una derrota 2-0 frente a Deportivo Riestra, un traspié que detuvo una racha de dos victorias consecutivas. Si bien el Ferroviario posee la misma cantidad de puntos que su rival en la Zona A, debe volver al triunfo para no ceder terreno en la tabla anual, donde se encuentra a cinco puntos de Tigre. Los santiagueños depositan sus esperanzas en el desempeño de jugadores clave como Gastón Verón, Leonardo Heredia, Lucas Bessozi y José Florentín.

El antecedente más cercano entre ambos equipos data del Clausura 2025, cuando Boca se impuso por un contundente 3-0 como visitante. En aquel encuentro del 7 de marzo, los goles de Milton Giménez, la anotación en contra de Florentín y el tanto de Merentiel sentenciaron el resultado. Ahora, el Ferroviario intentará cambiar la historia en un reducto históricamente difícil.

Publicidad

Fecha, horario y cobertura

El partido entre Boca y Central Córdoba se disputará este domingo 21 de septiembre en La Bombonera. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium para Argentina, y en el resto de Latinoamérica se podrá seguir a través de Disney+. El inicio del juego está pautado para las 21:15 (ARG y URU), con horarios adaptados para el resto de la región: 20:15 (CHI) y 19:15 (COL, PER, ECU).