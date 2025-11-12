Sociedad > Gastronomía
Cómo preparar una tortilla de papas fácil y rápida en pocos minutos
POR REDACCIÓN
La tortilla de papas es uno de los platos más populares y versátiles de la cocina casera. Perfecta para almorzar, cenar o acompañar un picoteo, su éxito radica en la simpleza: pocos ingredientes, bajo costo y un sabor que nunca pasa de moda.
A continuación, te contamos cómo hacer una tortilla de papas fácil y rápida, con el punto justo entre dorada por fuera y jugosa por dentro.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 4 papas medianas
- 5 huevos
- 1 cebolla (opcional)
- Aceite de oliva o girasol, cantidad necesaria
- Sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso
1. Pelar y cortar las papas.
Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubos pequeños, según tu preferencia.
2. Freír las papas.
En una sartén amplia, calentá abundante aceite y freí las papas a fuego medio hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Si vas a agregar cebolla, incorporala picada a mitad de cocción.
3. Escurrir y mezclar.
Retirá las papas con una espumadera y colocalas en un bol. Escurrí el exceso de aceite y salalas a gusto.
4. Batir los huevos.
En otro recipiente, batí los huevos con sal y pimienta. Luego volcá las papas sobre los huevos y mezclá bien para que se integren.
5. Cocinar la tortilla.
En una sartén limpia, agregá una cucharada de aceite y calentá a fuego medio. Verté la mezcla y cociná unos 4 a 5 minutos por un lado. Con ayuda de un plato o tapa, dála vuelta y cociná del otro lado hasta que esté dorada y cocida a tu gusto.
6. Servir.
Dejala reposar un par de minutos y servila caliente, tibia o incluso fría. ¡Siempre deliciosa!