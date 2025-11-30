En medio de la preocupación por la caída en la cobertura de vacunación y el avance de discursos de desinformación, el Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado en el que reafirmó la obligatoriedad, gratuidad y eficacia del Calendario Nacional de Vacunación. El texto, titulado “Las vacunas son seguras y salvan vidas”, recibió el acompañamiento de la mayoría de los ministros de Salud de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y fue impulsado públicamente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

Publicidad

La declaración sostiene que las vacunas son “herramientas fundamentales de la salud”, respaldadas por “evidencia científica sólida” y con “décadas de uso seguro”. Además, remarca la “responsabilidad compartida” entre la Nación (encargada de adquirir y distribuir las dosis) y las provincias y municipios, responsables de la aplicación territorial. El Gobierno advierte que interrumpir esquemas “conlleva un rebrote de enfermedades ya controladas” y que no vacunarse “implica riesgos innecesarios para la población”.

La difusión del comunicado ocurre días después de la actividad antivacunas realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, promovida por la legisladora del PRO Marilú Quiroz, en la que se cuestionó la campaña contra el COVID-19 con argumentos sin sustento científico. La puesta incluyó un polémico episodio en el que un hombre mostró un celular pegado a su pecho para atribuirlo presuntamente a un supuesto “magnetismo” generado por las vacunas, lo que generó fuerte repudio de entidades médicas y científicas.

Publicidad

En este contexto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó este sábado que la provincia de Buenos Aires no fuera incluida entre las jurisdicciones firmantes del comunicado nacional. “La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, escribió en redes sociales. Además, reclamó que la Nación “provea las vacunas, impulse planes de implementación e invierta en difusión y promoción”.

El Ministerio de Salud de la Nación respondió en su documento que la vacunación es “una política sanitaria indispensable” y afirmó que su aplicación efectiva requiere “trabajo coordinado” entre todas las jurisdicciones. “Proteger a nuestros niños es la prioridad”, señaló el texto oficial. En paralelo, fuentes sanitarias provinciales insistieron en que la exclusión fue “injustificada” y advirtieron que el país necesita “planificación seria, previsibilidad y campañas públicas sostenidas”. “Estamos dispuestos a colaborar, pero la Nación debe garantizar las herramientas”, reforzaron voceros del área.