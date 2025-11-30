La nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, jurará el próximo martes en la Casa Rosada ante el presidente Javier Milei, en una ceremonia prevista en el Salón Blanco. La actual secretaria del ministerio que conduce Patricia Bullrich quedará al frente de la cartera en la antesala del recambio institucional del 10 de diciembre. Su llegada se formaliza luego del acto de despedida que la futura jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza realizó para cerrar su gestión.

En paralelo, el Gobierno confirmó que la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, se concretará días después del 10 de diciembre. El actual titular del área, Luis Petri, permanecerá en el cargo hasta el límite de la fecha en que asumirá como diputado nacional por Mendoza. Según trascendió, Petri busca garantizar una transición ordenada, lo que demoró la oficialización de su reemplazo.

Durante los próximos días, Petri y Presti compartirán actividades oficiales vinculadas al ministerio, entre ellas un acto por la incorporación de nuevos aviones para la Fuerza Aérea y otro relacionado con la compra de tanques de guerra para el Ejército. Ambos eventos forman parte de la agenda que compartirán para facilitar el traspaso en la conducción castrense.

Con las dos transiciones en marcha, el Gobierno apunta a consolidar el ordenamiento interno en Seguridad y Defensa, mientras se ultiman funciones y equipos para la nueva etapa que se abrirá tras el recambio del 10 de diciembre. Desde Balcarce 50 destacan que “la prioridad es asegurar continuidad operativa" y que “las designaciones forman parte del reacomodamiento estratégico de cara al próximo año”.