Dos individuos identificados como Cristian Alexander Díaz (de 23 años) y Héctor Fabián Nieto (32) fueron aprehendidos por personal de la Comisaría 4° de Capital luego de ser señalados como autores de un ataque violento. El incidente tuvo lugar el día domingo 28 de septiembre de 2025, siendo aproximadamente las 17:00 horas. Los aprehendidos, vestidos ambos con remera color azul, vieron el ingreso de la víctima, una persona de sexo masculino, a un domicilio de calle Urquiza antes de San Luis. El damnificado había ingresado al lugar con la intención de dormir en un auto abandonado.

Los agresores, a quienes se refirió en el informe como "trapitos", interpretaron que la víctima estaba por cometer un posible ilícito. Acto seguido, procedieron a agredirlo con golpes de puño, patadas y utilizaron hasta un pedazo de cerámico. Producto de la agresión, la víctima sufrió una lesión visible, específicamente un corte en la zona de la frente, costado derecho.

Fueron transeúntes quienes realizaron el llamado al 911 alertando sobre lo sucedido, lo que permitió el arribo del personal policial. Aunque se solicitó una ambulancia 107 para el traslado, la víctima se negó a ser atendida en el lugar.

La maniobra de agresión fue vista por la encargada de la confitería "La Vene". La testigo expresó conocer a los "trapitos" intervinientes. Además, detalló que el dueño de la casa (quien no estaba presente) permitía a los agresores el ingreso para tomar agua y les había encomendado el cuidado del domicilio. Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que la agresión se produjo al entender que el ingreso de la víctima constituía un intento de robo.

Tras la aprehensión, el procedimiento y las partes fueron trasladados a la sede de la Comisaría 4° de Capital. La víctima manifestó la existencia de un tercer agresor que logró darse a la fuga y no fue aprehendido.