Arsenal de Sarandí confirmó su descenso a la Primera B Metropolitana, la tercera categoría del fútbol argentino, tras caer 2-1 ante Deportivo Madryn. Este resultado consolida una profunda crisis institucional y deportiva en el club, que se encontraba a solo una fecha del final del torneo. La derrota ante el puntero de la Zona A dejó al equipo sin posibilidades matemáticas de permanecer en la Primera Nacional.

El partido, disputado en Puerto Madryn, mostró un primer tiempo equilibrado, pero el equipo local definió el encuentro con dos goles rápidos en la segunda etapa, marcados por Nicolás Mana y Diego Crego. Aunque el gol de Tomás González acortó diferencias para el equipo de Sarandí, la reacción resultó insuficiente. De esta manera, Arsenal regresará a la B Metropolitana después de 33 años, marcando un contraste significativo con su período de mayor éxito deportivo.

El descenso representa un punto más bajo en una curva descendente que se inició con la pérdida de la categoría en la Liga Profesional a fines de 2023. En las dos temporadas que el club compitió en la Primera Nacional, el rendimiento fue notablemente bajo, obteniendo solo el 23% de los puntos en disputa. Esta estadística refleja las dificultades persistentes del equipo para adaptarse a la categoría.

Este nuevo escenario contrasta drásticamente con la etapa más gloriosa del club, fundado por Julio Humberto Grondona. Entre 2007 y 2013, Arsenal conquistó cinco títulos oficiales: la Copa Sudamericana 2007, la Suruga Bank 2008, el Torneo Clausura 2012, la Copa Argentina 2013 y la Supercopa Argentina 2013. Esa época lo posicionó como un competidor relevante tanto a nivel local como internacional.

El equipo cerrará su participación en la Primera Nacional el próximo 4 de octubre ante Alvarado, en lo que será el primer partido oficial tras confirmarse su descenso a la tercera categoría del fútbol argentino.