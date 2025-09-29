Un hombre se tiró desde el puente en la Ruta 40 y Benavídez

NOTA DEL EDITOR Importante Si la tristeza, la ansiedad o la desesperanza te abruman, hablar puede ser el primer paso. Hay profesionales listos para escucharte y acompañarte. Llamá al 911 o al 4305538.

Un hombre fue trasladado al hospital tras tirarse de un puente durante la mañana de hoy. Habría sido un aparente intento de suicidio desde el puente ubicado en la intersección de la Ruta 40 y Avenida Benavídez. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.30 horas.

El hombre habría saltado de una altura de siete metros. FOTO: DIARIO HUARPE

De acuerdo con la información disponible, el individuo se arrojó desde una altura de aproximadamente siete metros. Los servicios de emergencia, incluyendo policía y una ambulancia, acudieron rápidamente al lugar. Testigos en el sitio reportaron que el hombre recibió atención médica inmediata y fue trasladado con vida a un centro asistencial para su evaluación y tratamiento. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre su estado de salud o su identidad.

Publicidad

El protocolo de salud llegó rápidamente. FOTO: DIARIO HUARPE

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Un problema de todos

Este suceso sirve como un recordatorio de la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio. Situaciones de crisis emocional o desesperanza pueden afectar a cualquier persona, pero es fundamental recordar que existen redes de apoyo y ayuda profesional disponibles.

Publicidad

Si usted o alguien que conoce está pasando por un momento difícil, no dude en buscar ayuda. El diálogo, la contención y la intervención temprana pueden salvar vidas.

A continuación, se reitera la información de contacto de los servicios de asistencia, los cuales operan de manera gratuita y confidencial:

Publicidad