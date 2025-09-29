El comediante Fede Cyrulnik llegará a la provincia de San Juan como parte de su gira nacional, con la presentación de su show de stand up "Evolushon". La función tendrá lugar el jueves 10 de octubre a las 21.00 horas en el Cine Teatro Municipal, ubicado en Mitre 41 Este. Las entradas para el evento tienen un valor de treinta mil pesos.

Cyrulnik alcanzó notoriedad internacional, especialmente en el público femenino, a través de sus videos que parodian los signos zodiacales, contenido que ha traspasado fronteras dentro del mundo hispanoparlante. A lo largo de su carrera, el artista ha presentado cinco espectáculos unipersonales con gran aceptación en Latinoamérica y Europa, reuniendo a más de cien mil espectadores.

En el año 2023, la plataforma Prime Video publicó uno de sus especiales recientes, titulado "Signos", el cual obtuvo un resonante éxito dentro del servicio de streaming. Este reconocimiento se consolidó con sus giras por España durante 2024, donde agotó todas las entradas en las quince presentaciones iniciales, lo que motivó un regreso inmediato con funciones adicionales en Londres y Dublín que convocaron a más de diez mil personas.

Tras esta tercera gira por Europa, que incluyó participaciones en los festivales más importantes de Barcelona y Madrid, el comediante inicia su recorrido por Argentina. Después de su presentación en San Juan, la gira continuará en la provincia de Mendoza con funciones en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz y en Tunuyán, los días 11 y 12 de octubre respectivamente.