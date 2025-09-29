La comunidad de Valle Fértil no necesitó demasiadas explicaciones para sumarse. Conociendo en primera persona lo que significa vivir sin agua y lo que cuesta lograr que los gobiernos escuchen, los vallistos se unieron activamente a la campaña solidaria “Unidos por el Agua”, una iniciativa impulsada por 14 organizaciones sociales que acompaña el reclamo histórico de las comunidades del sureste sanjuanino que siguen esperando por agua potable.

Desde hace más de una semana, vecinos, asambleas y organizaciones de Valle Fértil comenzaron a recolectar bidones de agua envasada para ser entregados a las familias de la zona comprendida entre El Encón y Las Trancas, en el límite con San Luis, donde más de 80 hogares sobreviven sin acceso permanente a agua segura.

“Nosotros sabemos lo difícil que es vivir sin agua y lo que es esperar que los gobiernos actúen ante los reclamos de la comunidad, por eso acompañamos la lucha de nuestros hermanos y vecinos de 25 de Mayo”, expresó Florencia Tricarico, integrante de la Asamblea Agua Pura para Valle Fértil, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Una década sin respuestas

La comunidad afectada reclama desde hace más de diez años la construcción de un acueducto prometido en 2014 por el Estado, obra que aún no se ha concretado. Esta postergación ha dejado a más de 500 personas —entre ellas niños, ancianos, productores y pueblos originarios— en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La situación es tan crítica que afecta no solo la vida humana, sino también al ecosistema. La falta de caudal en el río San Juan impide la recarga del acuífero del Valle de Tulum y ha deteriorado gravemente las Lagunas de Guanacache, uno de los humedales más importantes del país, reconocido en el mundo por su valor ecológico y cultural.

Más que una campaña, un acto de justicia

El próximo sábado 4 de octubre, la campaña llegará a su cierre formal con una jornada comunitaria en Las Trancas, que no será solo la entrega simbólica de agua. Ese día se realizará un encuentro interdisciplinario entre comunidades, acompañado por profesionales de diversas áreas: salud, asistencia social, veterinaria, vialidad, química, entre otras.

El objetivo es brindar atención integral a las familias que habitan la región, resolver urgencias vinculadas a la salud humana y animal, capacitar en buenas prácticas sanitarias y fortalecer el vínculo entre las comunidades y quienes las acompañan en su lucha.

Valle Fértil como punto de apoyo

La comunidad vallista habilitó un punto de recolección de agua envasada en la sede de la Cooperativa de Cerámica Yarq’as, ubicada en calle Tucumán 1148, frente a la veterinaria "El Bagual". Quienes deseen colaborar en el departamento del Este sanjuanino también pueden coordinar la entrega comunicándose al 264-5758955.

La adhesión de Valle Fértil a esta campaña no es casual. Se trata de un pueblo con una historia marcada por la defensa del agua y el ambiente, que ha sabido organizarse para resistir emprendimientos extractivos y defender sus recursos naturales.

Una invitación a toda la sociedad sanjuanina

Desde la organización de la campaña y las comunidades involucradas, se invita a toda la sociedad sanjuanina a sumarse a “Unidos por el Agua”, compartir la causa, amplificar el reclamo y acompañar a quienes, a pesar de la adversidad, siguen apostando por su tierra, su cultura y su gente allá en 25 de Mayo.

Como resume el lema de la campaña: “La lucha por el agua es la lucha por la vida. Y no puede esperar más”.

Cómo podés colaborar

Llevá agua envasada desde un litro en adelante a los siguientes puntos de recolección:

Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales . Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Av. Ignacio de la Roza 590 (O) - Rivadavia. De lunes a jueves de 16 a 19 horas. Contactos: (0264) 4230314 / 4231949 (Interno 2028).

. Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Av. Ignacio de la Roza 590 (O) - Rivadavia. De lunes a jueves de 16 a 19 horas. Contactos: (0264) 4230314 / 4231949 (Interno 2028). Asociación Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS). España 310 (S) - Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21 horas. Contactos: 264-4148166 / 264-4600779.

(ADICUS). España 310 (S) - Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21 horas. Contactos: 264-4148166 / 264-4600779. Centro Cultural Koaxa UTU . Avenida Libertador y Belgrano –Rivadavia. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 12 horas. Contactos: 264-5638303 / 264-4816596.

. Avenida Libertador y Belgrano –Rivadavia. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 12 horas. Contactos: 264-5638303 / 264-4816596. Sala de Emergencia San Juan . Santiago del Estero 155 (S) Barrio Obrero Rawson. En la mañana: de 10 a 13 horas. De tarde: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Contacto: 264-5631131.

. Santiago del Estero 155 (S) Barrio Obrero Rawson. En la mañana: de 10 a 13 horas. De tarde: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Contacto: 264-5631131. Cadena de Favores . Ignacio de la Roza 1677 (O) –Rivadavia- frente a la Universidad Católica Cuyo. Peluquería Maxi Zacaría. Martes y sábados de 17 a 20.30 horas. Contacto: 264-4752115.

. Ignacio de la Roza 1677 (O) –Rivadavia- frente a la Universidad Católica Cuyo. Peluquería Maxi Zacaría. Martes y sábados de 17 a 20.30 horas. Contacto: 264-4752115. Escuela Industrial Sarmiento . Mitre 550 (E) - Capital. De lunes a viernes de 8 a 18 horas.

. Mitre 550 (E) - Capital. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Asamblea Agüita Pura para San Juan . Contactos: 264-5640773 / 264-4587755.

. Contactos: 264-5640773 / 264-4587755. La Ramada Bar . Mendoza 701 (S), esquina 9 de Julio - Capital. Todos los días de 18 a 4 horas. Contacto: 264-5885795.

. Mendoza 701 (S), esquina 9 de Julio - Capital. Todos los días de 18 a 4 horas. Contacto: 264-5885795. UPA- Pato Rossomando . Roque Sáez Peña 3609 - Santa Lucía. De lunes a viernes de 9 a 24. Contacto: solo Wsp - 264-4474740.

. Roque Sáez Peña 3609 - Santa Lucía. De lunes a viernes de 9 a 24. Contacto: solo Wsp - 264-4474740. Colegio los Andes. Paula Albarracín de Sarmiento 255 (S) – Capital. De lunes a viernes de 7 a 13. Contacto: 264 423-0560.

Paula Albarracín de Sarmiento 255 (S) – Capital. De lunes a viernes de 7 a 13. Contacto: 264 423-0560. Fundación Corazón de Jesús : Avenida Rawson 1373 Sur, entre José Manuel Estrada y Fray Mamerto Esquiú – Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Contacto: 264 460-6051.

: Avenida Rawson 1373 Sur, entre José Manuel Estrada y Fray Mamerto Esquiú – Capital. De lunes a viernes de 9 a 13 horas. Contacto: 264 460-6051. Radio La Lechuza : callejón Sancassani, El Abanico, departamento Pocito. Contacto: 264 481-2456.

: callejón Sancassani, El Abanico, departamento Pocito. Contacto: 264 481-2456. Cooperativa de Cerámica Yarq’as: calle Tucumán 1148 - Valle Fértil -, frente a la veterinaria "El Bagual". Contacto: 264-5758955.

calle Tucumán 1148 - Valle Fértil -, frente a la veterinaria "El Bagual". Contacto: 264-5758955. DIARIO HUARPE: Castelli 2 Sur – lateral Este de Circunvalación, esquina Avenida Libertador - Capital. De lunes a viernes de 8 a 22 horas. Contactos: 264-5265878 / 264-4750750.

Dato 1

Algunas familias del sureste sanjuanino sobreviven con apenas 8 litros de agua por persona por día, mientras que otras, con mayor capacidad de almacenamiento, no superan los 40 litros diarios por persona para cubrir todas sus necesidades básicas.

Dato 2

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada persona necesita al menos 100 litros de agua por día para garantizar condiciones adecuadas de consumo, higiene y saneamiento.