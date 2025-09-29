El Espacio Teatral TeS, ubicado en Juan B. Justo Sur 335 de la ciudad de Rivadavia, será el escenario para una presentación especial del Dúo Mixtura el sábado 4 de octubre a las 21.30 horas. El evento, titulado "Biografías Musicales", promete una noche dedicada a la música, el folclore y el tango, enmarcada en el concepto de cantar en familia como una experiencia para fortalecer la unión y crear recuerdos compartidos.

La velada se presentará como un encuentro íntimo que combinará canciones con anécdotas personales, ofreciendo un recorrido por las historias musicales que marcaron a la familia del dúo. El repertorio incluirá diversos géneros, con el objetivo de conectar con el público a través de las emociones que despierta la música y su poder para unir generaciones.

El espectáculo contará, además, con la participación de "amigos de la comunidad cantora" como artistas invitados, enriqueciendo la diversidad de la noche. Las entradas tienen un valor general de $10.000 mientras que se ofrece una entrada anticipada a $8.000 para aquellas adquisiciones realizadas hasta el día 3 de octubre inclusive. Las mismas están disponibles en www.entradaweb.com.