Durante la noche del domingo, el dominio sommer.gob.ar, vinculado al Estado nacional, promocionó el supuesto lanzamiento de una nueva criptomoneda. Bajo el nombre de "Sommer Token", la plataforma la presentó como "la moneda digital oficial" de la administración nacional.

Según la descripción difundida en la plataforma, la iniciativa era parte de la "Nueva Política Económica Digital" del gobierno y fue definida como "revolucionaria", asegurando que se trataba de "la primera criptomoneda oficial emitida por el Estado Argentino". El objetivo declarado de este token era "estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales".

Horas después de que la noticia circulara, el Ministerio de Salud de la Nación, cartera de la cual depende el Hospital Nacional Sommer, emitió un comunicado categórico negando la información. El Ministerio, que es conducido por Mario Lugones, afirmó no estar relacionado con la promoción del Sommer Token y calificó la información como una "noticia falsa".

Las autoridades explicaron que el sitio web desde donde se realizó la promoción, aunque pertenece al Poder Ejecutivo de la Nación, es un dominio "antiguo y está en desuso hace años". Aclararon que esta página web, que estaba previamente "deshabilitada", "ha sido hackeada y reactivada" con el objetivo de difundir la falsa noticia.

En su comunicado, el Gobierno anticipó que tomará medidas legales. Advirtieron que iniciarán una investigación y denunciarán el hecho en instancias judiciales, prometiendo ir "hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia".