Destino San Javier presenta “Huracán de Amor” en el Auditorio Juan Victoria

El próximo 4 de octubre a las 20.30 horas, el Auditorio Juan Victoria de la ciudad de San Juan será el escenario privilegiado para recibir a Destino San Javier, uno de los tríos musicales más queridos del país, quienes presentarán su nuevo espectáculo titulado “Huracán de Amor”. Esta función marca un momento especial en la trayectoria del grupo, ya que se enmarca en el lanzamiento de su esperado disco homónimo, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre del año. Las entradas van de $30.000 a $60.000 y se pueden comprar en www.entradaweb.com.

El concierto promete ser una experiencia renovada y profundamente emotiva. Destino San Javier regresa a los escenarios con una propuesta escénica diferente, moderna y cargada de sentimiento, diseñada para propiciar un reencuentro íntimo y poderoso con su audiencia. El recorrido musical incluirá aquellos clásicos que han forjado su carrera, intercalándolos con las nuevas joyas que conformarán “Huracán de Amor”.

Publicidad

El público sanjuanino podrá escuchar en vivo adelantos que ya han resonado con fuerza, como “Somos uno mismo”, “Invéntame” y “Tú sí sabes quererme”, temas que darán forma al nuevo capítulo artístico del trío.

Más que un simple título, “Huracán de Amor” representa una declaración de principios para la banda. Simboliza un llamado a conectar con las emociones más profundas, a buscar ese abrazo musical con el público y a celebrar el reencuentro en cada provincia con las voces y los aplausos que los han acompañado ininterrumpidamente a lo largo de su camino.

Publicidad

La velada se presenta, por lo tanto, como una oportunidad para dejarse llevar por una fuerza musical arrolladora que promete emocionar, sorprender y, sobre todo, dejar una huella imborrable en el corazón de los asistentes. Porque cuando Destino San Javier canta, el amor se convierte en un huracán.

La cita es en el emblemático Auditorio Juan Victoria, ubicado en 25 de Mayo 1215 Oeste, en Capital, San Juan.