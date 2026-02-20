Reubicación de salas de 3, 4 y 5 años: fechas y sedes por departamento

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial, comunicó que los días 26 y 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo el proceso de reubicación de estudiantes de Salas de 3, 4 y 5 años que no hayan logrado inscribirse como aspirantes para el ciclo lectivo 2026 o que hayan cambiado de domicilio.

La cartera educativa indicó que el trámite deberá realizarse en escuelas sede designadas en cada departamento, en el horario de 8.30 a 12 en turno mañana y de 13.30 a 17 en turno tarde. Para concretar la gestión, los padres o tutores deberán presentar el DNI o fotocopia del DNI del estudiante.

Una vez asignada la institución educativa, las familias deberán dirigirse a la escuela correspondiente para finalizar la inscripción.

Escuelas sede por departamento

En Albardón, la reubicación se realizará en el ENI N° 19 “Tani Tani”, ubicado en Belgrano 1950, Villa San Martín. En Capital, la escuela sede será la Escuela Normal Superior General San Martín, en Estados Unidos 500 (Sur). En Rawson, el trámite se gestionará en el ENI N° 36 “Milo Locket”, en Pedro Martí y Avenida España.

En Chimbas, la sede será el ENI N° 65, en Benavídez y Salta, con ingreso por calle Río Gallegos s/n, barrio Laprida. En Rivadavia, el ENI N° 6, en Meglioli 42 (Sur). En Santa Lucía, el ENI N° 7 “Ayac Yanen”, en Hipólito Yrigoyen 2255 (Este). En Zonda, el ENI N° 73 “Sierras Azules”, en Ruta 12 Km 2424, Villa Basilio Nievas.

En Sarmiento, la sede será el ENI N° 14 “Alfonsina Storni”, en 9 de Julio s/n, Villa Media Agua. En 25 de Mayo, el ENI N° 54, en Antonio Torres s/n, Villa Santa Rosa. En Caucete, el ENI N° 24 “San Juan Pablo II”, en calle Ignacio de la Roza s/n.

En Calingasta, el trámite se realizará en el JINZ N° 2 Escuela La Capilla, en Ruta Provincial 412, Villa Calingasta. En Valle Fértil, en el ENI N° 18 “Gladys Peralta”, en Patricias Sanjuaninas s/n, Villa San Agustín. En Iglesia, en el ENI N° 32 “Camino del Inca”, en Santo Domingo 4125, Rodeo.

En Jáchal, la sede será el ENI N° 58, en calle San Juan s/n. En Pocito, el ENI N° 27 “Julio Cortázar”, en Alfonsina Storni s/n, Villa Aberastain. En 9 de Julio, el ENI N° 66 “Pequeños Granaderos”, en Diagonal San Martín entre Sarmiento y Laprida.

En San Martín, el ENI N° 48 “Portal Pie de Palo”, en Avenida Sarmiento s/n. En Angaco, el ENI N° 38, en Combate de San Lorenzo, Villa El Salvador. En Ullum, el ENI N° 43 “Mafalda”, en Valentín Ruiz s/n, Villa Ibáñez.

Desde Educación recordaron la importancia de asistir en las fechas y horarios establecidos para garantizar la asignación de vacantes disponibles en cada departamento antes del inicio del ciclo lectivo 2026.