Tras un millonario robo, un intenso operativo en un "telo" acabó en una pista falsa

En la mañana del pasado miércoles, 30 de octubre, una banda de delincuentes armados perpetró un asalto de grandes proporciones en una vivienda del barrio Villa Belgrano, al noroeste de la ciudad de Córdoba. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6, cuando los propietarios de la casa se encontraban iniciando su rutina diaria. Mientras el hombre salía a realizar actividad física, los sujetos ingresaron al domicilio y redujeron a su esposa mediante amenazas.

Decenas de efectivos y autoridades acudieron al lugar tras una denuncia. FOTO: Gentileza

Según fuentes judiciales, los ladrones actuaron con precisión y conocimiento previo de las costumbres familiares y de la ubicación del dinero en la vivienda. La mujer fue atada a una silla mientras los delincuentes exigían la entrega de una importante suma en dólares. Tras obtener el botín, escaparon en un vehículo sin dejar mayores rastros.

La investigación, a cargo de la fiscal Jorgelina Gutiez, incluyó un amplio operativo policial que derivó en una pista falsa en un hotel alojamiento ubicado en el camino al aeropuerto. Una llamada anónima alertó sobre la posible presencia de los sospechosos en el lugar, lo que motivó el despliegue de efectivos del grupo Eter y la intervención de altas autoridades, incluido el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

Sin embargo, el allanamiento del motel solo permitió hallar a una pareja que se encontraba en una de las habitaciones, sin relación alguna con el robo. Tras ser trasladados a declarar junto con empleados del establecimiento, todos fueron liberados al no encontrarse indicios de su participación en el hecho.

Las pesquisas continúan abiertas, con el análisis de cámaras de seguridad y la hipótesis de que los autores contaron con información interna para planificar el asalto. Hasta el momento, no se registran detenidos ni imputados en la causa.