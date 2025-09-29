Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de la Argentina, volvieron a dar "señales y guiños de mutua complicidad", 14 años después de haber puesto punto final a su relación.

El indicio más reciente que ilusiona a los fanáticos ocurrió este fin de semana. Antonio de la Rúa volvió a aparecer en público en un show de Shakira, reavivando el rumor de reconciliación. Esta vez fue en Nueva York, en el evento Global Citizen en Central Park.

De la Rúa fue visto "muy canchero y con una sonrisa". No asistió solo a ver a la artista oriunda de Barranquilla: estuvo acompañado de su hermano Aíto de la Rúa y de su esposa, Calu Rivero. Todos juntos corearon los hits de Shaki. Cabe recordar que Antonio ya había aparecido semanas atrás en un show de la cantante en México.

Los rumores de una segunda vuelta se hicieron fuertes a inicios de septiembre, cuando el periodista Juan Etchegoyen dio detalles en Mitre Live. Etchegoyen anticipó que recibió un llamado de una "fuente inobjetable" que confirma la reconciliación.

Según la información, hace ya "varios meses que ellos volvieron como pareja". Este regreso se habría dado luego de que ambos establecieran previamente un "vínculo laboral". La clave fundamental de esta inesperada reconciliación sería que Antonio "la volvió a enamorar" por "el vínculo que tiene él con sus hijos".

Actualmente, las fuentes aseguran que la pareja ya se encuentra conviviendo, aunque "en un lugar que nadie sabe".

Antecedentes de la pareja y cuándo será el "blanqueo"

La relación original entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 y perduró "algo más de diez años", sobreviviendo incluso a la mega crisis argentina. Su romance terminó en 2010, momento en que ella se enamoró de Gerard Piqué. El quiebre no fue simple, e incluso hubo "demandas judiciales y bastante escándalo". Sin embargo, la fuente indica que ambos "dieron vuelta la página".

Sobre el posible blanqueo oficial de la relación, el periodista aclaró que no sucederá por ahora. Sin embargo, se prevé que cuando Shakira arribe a Argentina en diciembre con su mega espectáculo, aparezca "de la mano con Antonio en su tierra".