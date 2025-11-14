La ruptura amorosa de Juana Tinelli la vuelve a colocar en el centro de la escena mediática, en un momento donde el apellido Tinelli ya resuena por conflictos internos. Esta nueva crisis sentimental llega en un momento delicado para la modelo, atravesado por los fuertes conflictos familiares que involucran a su padre, Marcelo Tinelli.

La joven enfrenta ahora un doble frente: debe recomponerse de la separación y, al mismo tiempo, transitar las complejas internas que continúan envolviendo a su familia.

Según revelaciones de Pepe Ochoa en LAM, Juana Tinelli terminó su relación de cuatro meses con Bautista Cuiña. A pesar de que la historia se había consolidado rápidamente, el quiebre no fue en buenos términos. El panelista afirmó que la ruptura fue tajante: "Terminaron a las patadas y la dejó él", señalando que no habría posibilidad de remontar la situación.

Ochoa explicó que, si bien estaban "muy enamorados y muy bien", algo cambió en la dinámica de la pareja. La versión indica que "ella mostró una faceta que a él no le gustó", lo que llevó a Cuiña a decidir que "no es por acá" y abandonarla.

Esta versión fue reforzada por Yanina Latorre, quien conoce al joven por haber compartido educación con su hijo Diego. Latorre fue contundente al sumar una mirada sobre el comportamiento de Juana: "Ella lo enloqueció porque era muy tóxica con él". Este desgaste fue el detonante que llevó a Bautista Cuiña a poner fin al vínculo.