Tras una persecución, detuvieron a un ladrón que robó el arma de un policía

Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste realizaba recorridas de prevención por la Avenida Ignacio de la Roza de este a oeste. Los uniformados detectaron a dos hombres sospechosos que circulaban en una motocicleta Yamaha FZ de 150cc. Al recibir la orden de detenerse para ser identificados, los sujetos ignoraron a los oficiales y aceleraron.

La fuga continuó por la calle Chacabuco hacia el interior del Barrio Valle Grande. Mientras las unidades policiales los perseguían, los delincuentes arrojaron un bolso morado a la calle para deshacerse de las pruebas. Aunque se desplegó un operativo cerrojo con apoyo adicional, los sospechosos aprovecharon los pasillos del vecindario para evadir a la policía y perderse de vista.

Al revisar el bulto descartado, los efectivos encontraron una pistola Taurus 9mm con numeración TCW43098. El sistema de la Red Interna Policial Web confirmó que el arma tenía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado en la Comisaría 28va. La investigación del hecho quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad.