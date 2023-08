¡Tremendo! Sean O´Malley asegura que peleará con Gervonta Davis

El nuevo campeón de los Peso Gallo de UFC, Sean O´Malley, envió un contundente mensaje para otra estrella. El extravagante peleador estadounidense no se guardó nada en las últimas horas y aseguró que peleará con Gervonta Davis en algún momento. Como era de esperarse, estas palabras sobre el posible cruce con el boxeador repercutieron de inmediato en las redes sociales.

"Pensé en filmar una promoción, pero ya veremos. Sólo por la forma en que Vera actúa, es tan molesto. No es gracioso, trata de serlo. Él es tan feo. Se viste como un idiota. Es como, 'Dios, ¿realmente tengo que darle una oportunidad a este tipo?' Probablemente saldré y le patearé el trasero, ganaré mucho dinero, para poder hacerlo. Así que podría ser eso", fue lo que expuso O´Malley en conferencia de prensa.

Luego, el nuevo campeón de los Peso Gallo de UFC aprovechó para mandarle un mensaje al mítico boxeador estadounidense. "Tampoco me importaría noquear a Gervonta Davis, y sé que la gente va a decir, 'Ooh, eres un aspirante a Conor'. Te lo digo, esa pelea va a suceder", expuso "Suga", quien claramente emocionó a los fanáticos con estas palabras sobre el posible cruce en el cuadrilátero.

Más palabras de Sean O´Malley

"Siento que podría suceder más temprano que tarde. Pero también sé, está bien, UFC está listo para respaldar cosas como esa si es lo suficientemente grande. Con esa actuación, nos estamos acercando, pero tal vez tenga que salir, ganar un par de peleas más, ganar otro cinturón, no sé si él es considerado una estrella lo suficientemente grande como para que UFC permita que eso suceda. Sucederá", aportó Sean.

Para cerrar, Sean O´Malley afirmó: "Dije que ganar el título de UFC iba a suceder hace años, y me dijeron mucho que iba a ser el campeón, voy a ser la próxima gran estrella, voy a ser esto, voy a ser aquello. Tengo tanto odio y mierda por eso, pero mírame ahora. Realmente no sigo el boxeo, pero he oído hablar de Gervonta Davis. Creo que está invicto. Quiero tener peleas locas y masivas. Esa mierda me emociona. Me encantan esas cosas. No hay estrellas en la división de Peso Gallo. Gervonta, puedes considerarlo casi una estrella, y eso es lo que me emociona. Yo contra Gervonta sería jodidamente masivo".