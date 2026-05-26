Tres apostadores sanjuaninos resultaron ganadores en el sorteo Nº 3376 del Quini 6, realizado el pasado 24 de mayo de 2026, y cada uno se llevó un premio de $32.625.198 en la modalidad “Siempre Sale”, tras acertar cinco de los números sorteados.

Según informó la Caja de Acción Social, los tres boletos ganadores fueron vendidos en agencias del departamento Capital. Los números favorecidos en esta ocasión fueron 00, 07, 21, 25, 29 y 35, una combinación que permitió a los apostadores acceder a uno de los premios más importantes del sorteo.

Los cartones premiados correspondieron a la Agencia 018, con los números 00 - 07 - 21 - 25 - 29; la Agencia 599, con 00 - 07 - 21 - 29 - 35; y la Agencia 797, que también registró la combinación 00 - 07 - 21 - 29 - 35. Cada uno de los jugadores obtuvo el mismo monto por acertar cinco números dentro de la modalidad mencionada.

Además de los premios principales, el sorteo dejó otros ganadores en la provincia. En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6, un apostador sanjuanino obtuvo $2.250.095 tras acertar cinco números. El boleto fue vendido en la Agencia 080 de Capital y la combinación ganadora fue 11, 14, 20, 39 y 43.

Por otra parte, en el sorteo Nº 1355 del Brinco, un jugador local se quedó con $3.209.958 al acertar cinco números en la modalidad Brinco Junior. Los números favorecidos fueron 03, 09, 20, 29 y 38, y el ticket fue vendido en la Agencia 051, también en Capital.

En tanto, otro apostador sanjuanino ganó $1.983.460 en el Loto Plus Tradicional, correspondiente al sorteo Nº 3885 realizado el 23 de mayo. En este caso, el boleto fue vendido en la Subagencia 806 de Capital y los números de la suerte fueron 03, 04, 26, 27 y 44.

El resultado del fin de semana dejó así múltiples ganadores en San Juan, consolidando una racha favorable para los apostadores locales en los principales juegos de azar del país.