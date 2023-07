¿Trilogía? Alex Pereira no descarta volver a verse con Israel Adesanya

El excampeón de Peso Mediano de UFC, Alex Pereira, sorprendió al mundo el pasado sábado. El mencionado consiguió hacer un exitoso salto hacia las 205 libras, derrotando al exmonarca de Peso Semi-Pesado, Jan Blachowicz, por decisión dividida en el UFC 291. Con un historial que incluye también un par de títulos en Glory Kickboxing, el brasileño demostró su valía frente a las impresionantes credenciales del polaco.

Se esperaba que el vencedor de su combate se convirtiera en uno de los contendientes por el título vacante de Peso Semi-Pesado, por lo que "Poatán" se ilusiona por una nueva oportunidad por la corona. En medio de la expectación por la oportunidad de disputar el cinturón, Pereira fue cuestionado en la rueda de prensa posterior al evento si cree que Israel Adesanya también se aventurará a subir una categoría para mantener su larga rivalidad con él.

Alex Pereira, tajante

En conferencia de prensa, Pereira comentó lo siguiente sobre lo que puede venir para él a continuación: "Antes de que ocurriera mi última pelea, cuando llegué al peso, les dije a los muchachos que me iba a tomar un descanso de la categoría de peso por ahora. Se estaba poniendo un poco difícil, ganando peso en un corto período de tiempo. Así que subí al peso semipesado ahora".

"Quiero hacer una pelea más en el peso semipesado, tomarme un tiempo de todos esos cortes, y luego quiero pelear de nuevo en la categoría de peso más bajo, Peso Mediano. Porque en mi mente estamos 1-1 en el peso mediano. Gané uno en peso mediano, Israel ganó el otro, así que nada más justo que hacer la trilogía en peso mediano. Cualquiera. Para mí, Jan es el tipo más duro que pude conseguir", aportó luego.

Para cerrar, Alex Pereira sostuvo: "Es el ex campeón, así que a quien sea que me pongan delante, voy a entrenar y me voy a ir con la victoria. Me siento bien. Me siento energizado, recargado en comparación con los últimos cortes de peso, este fue solo del 20 al 30 por ciento en comparación con los otros. Pero, como dije, solo necesito un pequeño descanso para descansar un poco y voy a hacer algunos asuntos pendientes en el Peso Mediano".