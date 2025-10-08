Mientras continúa la conmoción por el triple crimen de Florencio Varela, Jose Jenny Valverde, tía de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, rompió el silencio y se distanció de su sobrino, quien cumple prisión preventiva en Perú mientras espera su extradición a Argentina.

“Estoy totalmente dispuesta a colaborar con la investigación. No porque sea mi familia lo tengo que defender”, aseguró la mujer en un video revelado por Telenoche. Además, sostuvo que “el acto que mi sobrino ha cometido es atroz” y que se quedó “en shock” tras conocer los hechos.

Valverde remarcó: “La familia no se elige. Todas esas cosas atroces son uno de los pilares fundamentales por los cuales me desvinculé de mi familia a los 16 años. Me afecta, pero la justicia es igual para todos”.

El acusado, señalado como autor intelectual de la masacre, permanece detenido en el penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, Departamento de Lima, Perú. Su defensa, liderada por el abogado Marcos Sandoval, sostiene que “Pequeño J” es inocente y asegura que vive de vender medias y cosechar arándanos.

En paralelo, se conocieron imágenes del acusado junto a Lara Gutiérrez, de 15 años, dos semanas antes del crimen. Gutiérrez fue una de las tres víctimas, junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo. La foto, tomada en un local de comidas rápidas, también incluye a un hombre y una mujer cuya identidad aún se desconoce, y forma parte del material incorporado a la causa.

El caso sigue en investigación, con el objetivo de esclarecer el rol de cada implicado en la masacre y avanzar con la extradición del principal sospechoso a Argentina.