El festival Primavera Sound, originario de Barcelona y reconocido mundialmente, anunció su regreso a Buenos Aires con fechas programadas para el 26 y 27 de noviembre de 2026. La confirmación llegó tras la cancelación de la edición prevista para 2024, y ahora se espera que en los próximos meses se revele la sede exacta y la lista de artistas.

Este evento, que debutó en Buenos Aires en 2022 en la Costanera Sur, ha contado en ediciones anteriores con figuras internacionales como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott, Lorde y Charli XCX, sumando además talentos locales como Hernán Cattaneo. La edición porteña de 2023, realizada en el Parque Sarmiento, destacó por presentaciones de renombre como The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck.

Gabi Ruiz, creador de Primavera Sound, resaltó la filosofía detrás del festival: “El festival tiene un componente un tanto ideológico. Nosotros consideramos que los grandes eventos tienen que llegar a las ciudades no para vampirizar y salir de allí con la plata sino que tiene que devolver algo”. Además, explicó que en Barcelona el festival está vinculado con espacios públicos y asociaciones de vecinos, ofreciendo conciertos gratuitos y promoviendo valores como la igualdad y la sostenibilidad.

Desde su fundación en 2001, Primavera Sound se ha expandido más allá de Barcelona, consolidándose con ediciones en Madrid, Oporto, y en la última década, cruzando el Atlántico con festivales en Los Ángeles, Buenos Aires, Santiago de Chile y San Pablo.

Tras una pausa en 2024 y 2025 debido a dificultades organizativas, la producción comunicó que los estándares de calidad son prioritarios y que los eventos previstos para 2024 en Latinoamérica no se realizarán: “Las circunstancias actuales nos llevan a comunicar que Primavera Sound no sucederá en Latinoamérica en 2024, debido a que dificultades externas nos impiden la realización de los eventos a la altura de lo que merece el público que tanto nos ha apoyado”.

Con la mirada puesta en el futuro, el festival prepara su reencuentro con Buenos Aires para finales de 2026. Los fanáticos deberán estar atentos al anuncio oficial de la programación y la venta de entradas, que marcarán el comienzo de una nueva etapa para esta celebración musical en la capital argentina.