El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el escenario geopolítico este miércoles al asegurar que está reabriendo el Estrecho de Ormuz "para siempre". Según el mandatario, la situación de bloqueo en esta estratégica vía marítima, vital para el comercio mundial de crudo, no volverá a repetirse bajo su gestión.

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano vinculó este movimiento con sus negociaciones con el gigante asiático. "China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo estoy haciendo por ellos, y por el mundo", escribió. En el mismo mensaje, Trump lanzó una afirmación de peso: Pekín habría acordado no enviar armas a Irán.

Fiel a su estilo, el presidente estadounidense se refirió a la relación que mantiene con su par chino. Al comentar su próxima visita oficial a China en unas semanas, manifestó con confianza que Xi Jinping le dará "un fuerte abrazo" al recibirlo.

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de la retórica de fuerza que lo caracteriza. Pese a destacar el entendimiento actual entre las potencias, Trump cerró su mensaje con una advertencia clara: "Recuerden, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!".

La apertura definitiva de Ormuz descomprime una de las zonas de mayor fricción militar y económica del planeta, garantizando, en teoría, el flujo normal de suministros en un punto donde cualquier chispa suele disparar el precio del combustible a nivel global.