UFC París: hora, TV y cartelera de Ciryl Gane vs. Sergey Spivak

La espera ha llegado a su fin para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas, ya que el próximo sábado 2 de septiembre, el renombrado Accor Arena en París, Francia, será el escenario de un enfrentamiento de titanes en el octágono de la UFC. Dos de los competidores más destacados de la división de Peso Pesado se medirán en un duelo que promete mantener a los espectadores al filo de sus asientos.

Ciryl Gane, un orgulloso luchador local y excampeón interino de la categoría de Peso Pesado, se prepara para un enfrentamiento de alto calibre. Su desafío es claro: apartar del camino al enérgico Serghei Spivak, un peleador con raíces moldavo-ucranianas que ha demostrado su destreza con tres victorias consecutivas. La pelea principal de la cartelera UFC París presenta a dos contendientes con clasificaciones mundiales destacadas.

En un rincón, el clasificado número dos en la división, el talentoso Ciryl Gane, representando a la nación anfitriona, Francia. En el otro rincón, el séptimo clasificado en la misma categoría, Serghei Spivak, quien nació en Ucrania y lleva los colores de Moldavia en su búsqueda por la victoria. Esta épica batalla promete ser el punto culminante de la noche. Sin dudas, un combate explostivo.

Sin embargo, la intensidad no se detiene allí. La pelea co-estelar de la velada presenta a dos luchadoras formidables: la local Manon Fiorot se enfrentará a la experimentada estadounidense Rose Namajunas en una emocionante contienda por la supremacía en la división de Peso Mosca femenino de UFC. Ambas buscan una oportunidad por el título y esta es la chance más deseada para conseguirlo.

Cartelera del UFC París

Estelares

Ciryl Gane vs. Sergey Spivak; Peso Pesado.

Manon Fiorot vs. Rose Namajunas; Peso Mosca femenino.

Benoit Saint-Denis vs. Thiago Moises; Peso Ligero.

William Gomis vs. Lucas Almeida; Peso Pluma.

Yanis Ghemmouri vs. Caolan Loughran; Peso Gallo.

Preliminares

Morgan Charriere vs. Manolo Zecchini; Peso Pluma.

Taylor Lapilus vs. Muin Gafurov; Peso Gallo.

Zarah Fairn Dos Santos vs. Jacqueline Cavalcanti; Peso Gallo femenino.

Joselyne Edwards vs. Nora Cornolle; Peso Gallo femenino.

Ange Loosa vs. Rhys McKee; Peso Wélter femenino.

Farid Basharat vs. Kleydson Rodrigues; Peso Gallo.

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Horarios

Preliminares: 10:00 CDMX | 12:00 ET | 13:00 AR | 18:00 ES.

Cartelera principal: 12:00 CDMX | 14:00 ET | 15:00 AR | 20:00 ES.

Pelea estelar (horario aproximado): 16:15 CDMX | 18:15 ET | 19:15 AR | 0:15 ES (domingo).