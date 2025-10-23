El personal de Bomberos de Pocito fue convocado este miércoles en la noche para llevar a cabo un operativo de rescate crucial: liberar a un equino que había caído a un pozo que contenía agua. Los uniformados debieron realizar tareas complejas para poder salvar la vida del animal.

El rescate se vio dificultado por diversos factores. Según las fuentes, las características del terreno donde se encontraba el pozo y la profundidad del mismo fueron desafíos significativos. Estas condiciones exigieron un esfuerzo considerable por parte del equipo de rescate.

Para contrarrestar la dificultad del operativo y asegurar la vida del caballo, los expertos utilizaron herramientas. El objetivo primordial de esta intervención era extraer de manera segura al equino.

Tras varias horas de arduo trabajo, los Bomberos lograron la liberación exitosa del animal. El caballo fue liberado, estabilizado y, afortunadamente, permanece fuera de peligro.