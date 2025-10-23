Publicidad
Publicidad

Policiales > Video

Un caballo cayó a un pozo con agua y fue rescatado por los bomberos

Los especialistas de Bomberos de Pocito enfrentaron un operativo complejo que se extendió por varias horas debido a las características del terreno y la profundidad del pozo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El caballo luego del milagroso rescate.

El personal de Bomberos de Pocito fue convocado este miércoles en la noche para llevar a cabo un operativo de rescate crucial: liberar a un equino que había caído a un pozo que contenía agua. Los uniformados debieron realizar tareas complejas para poder salvar la vida del animal.

El rescate se vio dificultado por diversos factores. Según las fuentes, las características del terreno donde se encontraba el pozo y la profundidad del mismo fueron desafíos significativos. Estas condiciones exigieron un esfuerzo considerable por parte del equipo de rescate.

Publicidad

Para contrarrestar la dificultad del operativo y asegurar la vida del caballo, los expertos utilizaron herramientas. El objetivo primordial de esta intervención era extraer de manera segura al equino.

Tras varias horas de arduo trabajo, los Bomberos lograron la liberación exitosa del animal. El caballo fue liberado, estabilizado y, afortunadamente, permanece fuera de peligro.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS