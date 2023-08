El empate sin goles de San Martín ante su par tucumano en Concepción, volvió a desnudar una verdad del equipo que se repite partido tras partido. Que lo ha llevado a sumar cinco de los últimos 18 puntos en juego y como consecuencia haber quedado, a falta de cinco encuentros para el final de la etapa regular, afuera del reducido. Una realidad impensada, pero con rápida respuesta: “al equipo le falta el gol”, aseveró César Monasterio, el entrenador verdinegro.

Y el DT fue más allá cuando confirmó que “nos falta el jugador que resuelva en el área, no lo estamos encontrando”. Que apunta directamente a las falencias de sus delanteros, hoy puestos en el tapete como la consecuencia directa de la falta de triunfos. “Las situaciones se generan, pero no estamos encontrando la última puntada para definir el partido”, agregó. Dejando en claro que es un problema sin solución, que se aprecia fecha tras fecha y es el principal causante de que San Martín pierda puntos en la tabla de posiciones y en la lucha directa con los demás equipos.

Las declaraciones de “Mona” llegaron luego del empate 0-0 ante los tucumanos. Resultado que provocó el descontento de los hinchas que lo reflejaron al término del partido. “Al equipo le faltó el gol. Generamos situaciones claras, pero se hace difícil cuando se meten atrás los rivales y te cierran los espacios”.

Si bien el director técnico verdinegro asumió cuál es la principal falla del equipo, argumenta no estar intranquilo. “No estoy preocupado porque el funcionamiento estuvo bien, manejamos el partido, fuimos los dueños de las acciones y habla de lo superior que fuimos en el campo”. No obstante, admitió que “duele no poder reflejarlo en el resultado”.

Ante esto, el ex arquero que llevó a San Marín a Primera en el 2007 siendo el capitán, sigue buscando cómo resolver la falta de gol y ante San Martín de Tucumán jugó con un solo delantero por primera vez siendo local. “Puse un atacante porque buscamos atacarlos por afuera. Son un equipo que se hace amplio y buscamos ser agresivos. Lo pensé así antes del partido y el rival nunca nos superó”.

Aunque en su explicación volvió a remarcar que “nos falta siempre la puntada final. Somos uno de los equipos que más situaciones genera, pero no podemos transformarlo en gol. Nos cuesta y se notó”.

La falta de efectividad ya es notoria. Se traduce partido tras partido y que toma mayor volumen ahora cuando al certamen le restan seis fechas y cinco a San Martín porque en la penúltima debe quedar libre. “El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos para llegar con ventaja cuando nos toque quedar libre. Lo buscamos de local y visitante y vamos a seguir intentándolo porque estamos dentro del pelotón que pelea por eso. Nos estamos preparando para ser competitivos y meternos en el reducido”, cerró un crítico Monasterio.

El dato

A San Martín le quedan disputar cinco fecha: Temperley de vistante, Agropecuario de local, Guillermo Brown afuera, CADU en Concepción, luego quedará libre, y cerrará de visitante ante Flandria.